Το τραγούδι του Λίαμ Πέιν που έβαλε φωτιά στο Twitter

Οι θαυμαστές του θύμωσαν και κατηγορούν τον 26χρονο τραγουδιστή ότι χρησιμοποιεί στερεοτυπικές εκφράσεις στο νέο του τραγούδι «Both Ways», που είναι μέρος του πρώτου σόλο άλμπουμ του, «LP1».



«Οι φετιχιστικές αμφισεξουαλικές φαντασιώσεις σας με γυναίκες για το κέρδος δεν είναι καθόλου χαριτωμένες» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter. Σχολιάζοντας άλλο στίχο του τραγουδιού ένας χρήστης έγραψε: «με αρρωσταίνουν και με κουράζουν άνθρωποι που σκέφτονται ότι η σεξουαλικότητά μου γίνεται για να λαμβάνουμε μέρος πολλοί».

#liampayneisoverparty we knew this one was coming for YEARS. knew it right after he backlashed Harry for dressing the way he does and being who he wants. the lgbqt+ community is NOT for your fetish. to see young women, men, or ANYONE being sexualized like that is disgusting. — ???????????????????????????? (@adoregeorgia) 6 Δεκεμβρίου 2019

Στη διαμάχη μπήκε ο 30χρονος YouTuber και gay ακτιβιστής Tyler Oakley, ο οποίος άσκησε επίσης αρνητική κριτική στο τραγούδι του Πέιν γράφοντας στο Twitter: «Β… σε προειδοποίησα πριν από πολλά χρόνια. lmao #liampayneisoverparty».

Ο είχε ασκήσει παλιότερα κριτική στον Πέιν, όταν αυτός έστειλε μήνυμα στον Ουίλι Ρόμπερτσον της ριάλιτι σόου «Dynasty Duck» ότι «εκτιμώ τις οικογενειακές σας αξίες». Σε απάντηση ο Oakley είχε γράψει ότι είναι «απογοητευμένος και μπερδεμένος» από τα όσα έγραψε ο Πέιν για ένα πρόσωπο που έχει κατηγορηθεί ως ομοφοβικό.

this is what happens when you fetishizes bisexual women and treat them like object to fulfill your fantasies #liampayneisoverparty pic.twitter.com/rjP3zW3CaD — pamela (@velvetcurlie) 6 Δεκεμβρίου 2019

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πέιν προκαλεί διαμάχες με την LGBTQ+ κοίνοτητα. Ο τραγουδιστής στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί καθώς είχε δηλώσει ότι δεν θα εμπιστευόταν να αφήσει τον γιο του να τον προσέχει ο πρώην συνεργάτη του Χάρι Στάιλ.

«Νιώθω ότι το παιδί μου θα το έβρισκα ντυμένο με κάτι που απλά δεν θα το καταλάβαινα» είχε δηλώσει το 2017.

hot take: i’ve always thought liam’s music was really quite gross towards women but ‘rude hours’ and ‘both ways’ are new levels of gross that i can’t stand for. fetishising bi women is not!! ok!! it’s gross!! — caren is seeing L, H & KP!! (@swtcreaturre) 6 Δεκεμβρίου 2019

Who let @LiamPayne put out Both Ways??? Bordering biphobic, perpetuating the idea that bi women are only bi for men?? We don’t Stan — Bella (@BxllaScarlett) 6 Δεκεμβρίου 2019