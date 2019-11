Απίστευτα βίντεο: Όταν τα ζώα προαισθάνονται τον σεισμό

Μπορούν τα ζώα να διαισθανθούν τον σεισμό πριν συμβεί; Πρόκειται για ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει επιστήμονες και μη, χωρίς να έχει δοθεί ξεκάθαρη απάντηση.

Αναφορές και παραδείγματα ζώων που εμφάνισαν περίεργη συμπεριφορά λίγο πριν το χτύπημα του Εγκέλαδου υπάρχουν άφθονες.

Η πρώτη από όλες μάλιστα είναι από την αρχαία Ελλάδα: το 373 π.Χ. σημειώθηκε ένας καταστροφικός σεισμός στον Κορινθιακό Κόλπο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι πόλεις της Ελίκης και της Βούρας.

Δύο ιστορικοί, ο Στράβων και ο Αιλιανός, αναφέρουν ότι πέντε μέρες πριν το σεισμό ποντίκια, φίδια, νυφίστες και σκίουροι εγκατέλειψαν το έδαφος της Ελίκης.

Πρόσφατα παραδείγματα από τον σεισμό στην Αλβανία

Στη θεωρία που θέλει τα ζώα να έχουν «μαντικές ικανότητες», έρχονται να προστεθούν δύο αποκαλυπτικά βίντεο από τον καταστροφικό σεισμό στην Αλβανία.

Στο πρώτο βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα πριν χτυπήσουν τα 6,4 Ρίχτερ, ένα μικρό ζώο που βρίσκεται σε πυλωτή κτιρίου εμφανίζεται να τρέχει τρομαγμένο.

The building shakes in #Shëngjin following the 6.4 magnitude earthquake that struck #Albania. So far, 13 residents have been killed and 600 others injured. - @LastQuake pic.twitter.com/kdWBzLq4IS