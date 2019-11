Πολιτικός αερίστηκε live στην τηλεόραση και το Twitter ξεσάλωσε

Μια τουλάχιστον άτυχη στιγμή είχε ένας πολιτικός από την Καλιφόρνια την ώρα που έδινε συνέντευξη στην τηλεόραση.



Ο Έρικ Σουόλγουελ μιλούσε στην κάμερα το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, όταν ακούστηκε ένας δυνατός ήχος που προκάλεσε έκπληξη. Ο εκπρόσωπος των Δημοκρατικών έκανε μια μικρή παύση και… αερίστηκε.



Πάντως, με μήνυμά του στο BuzzFeed News, ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι ο ήχος βγήκε από τον ίδιο. «Δεν ήμουν εγώ. Χα. Και δεν το άκουσα όταν μιλούσα», έγραψε.



Πάντως το Twitter δεν άργησε να ξεφαντώσει…

I CANT STOP LAUGHING AT THIS!

Stinky Democrat Eric Swalwell farted on National TV while talking crap about President @realDonaldTrump

NO WONDER WHY HE DROPPED OUT THE PRESIDENTIAL RACE!

HOW CAN YOU HOLD THE COUNTRY TOGETHER WHEN YOU CANT HOLD YOUR FART? #fargate pic.twitter.com/uE2RXFLBs8

— Terrence K. Williams (@w_terrence) November 19, 2019