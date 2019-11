Ο αδέξιος ματάκιας που πιάστηκε στα πράσα

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει άπειρες φορές στιγμές αμηχανίας ανθρώπων με πάθη.

Άλλη μια τέτοια μας έρχεται από την μακρινή Κίνα, και συγκεκριμένα την πόλη Chongqing. Ένα ζευγάρι που διέμενε σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της πόλης, παρατήρησε μια σκιά να κινείται από τη χαραμάδα της πόρτας.

Ειδοποίησε την ρεσεψιόν και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας ήταν χορταστικό.

Τις τελευταίες 48 ώρες κυκλοφορούσε στους διαδρόμους του ξενοδοχείου ένας πελάτης που ηχογραφούσε ήχους από ζευγάρια που έκαναν σeξ στα δωμάτια τους, ενώ είχε αναπτύξει το σύστημά του με ένα καλώδιο και μικρόφωνο.

Στο υλικό που βρέθηκε από τις κάμερες πιάστηκε να αυτοικανοποιείται ακούγοντας το υλικό αμέσως μετά την καταγραφή του.

