Μόλις έρχεται ο Οκτώβριος, οι νεροκολοκύθες έχουν την τιμητική τους. Τις βρίσκεις παντού, είναι καταπληκτικές για γλυκά αλλά και για στόλισμα σαν φαναράκια την ημέρα του Halloween. Τι είναι όμως το Halloween και γιατί έχει αρχίσει να γιορτάζετε και στην Ελλάδα;



Για να κατανοήσουμε τη γιορτή αυτή και τη σημασία της θα ξεκινήσουμε από τις ρίζες της μέσα στο χρόνο, την ετυμολογία της λέξης, τις παραδόσεις και τους μύθους που την ακολουθούν.



Τι σημαίνει η λέξη Halloween (Χάλοουιν);



Η ρίζα της λέξης προέρχεται απο το All-hallow-even, δηλαδή η παραμονή της γιορτής των Αγίων Πάντων (All Hallows Day – All Saints Day). Το Χάλοουιν συνδέεται με την υπερφυσική δραστηριότητα.



Η ημέρα αυτή θεωρείται ως μια από τις λίγες ημέρες του χρόνου όπου η επαφή με τα πνεύματα είναι πιο έντονη. Η μαγεία και οτιδήποτε υπερφυσικό βρίσκεται στο απόγειό του.



Πότε γιορτάζεται:



Η 31η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως η ημέρα του Χάλοουιν και ιδιαίτερα η νύχτα της! Μια νύχτα τρόμου έστω και «ψεύτικου» και γιορτάζεται κυρίως στις Αγγλοσαξονικές χώρες. Τώρα τελευταία όμως όλο και περισσότερες χώρες πραγματοποιούν εκδηλώσεις αυτή τη μέρα.



Την τιμητική τους αυτή την ημέρα έχουν ο τρόμος, οι φάρσες, τα γλυκίσματα, τα φαναράκια σε νεροκολοκύθες, οι οποίες είναι σκαλισμένες με ανθρώπινα χαρακτηριστικά άλλοτε τρομακτικά και άλλοτε αστεία. Στόχος της ημέρας είναι η μεταμφίεση με τρομακτικά κοστούμια και κυρίως ποιος θα τρομάξει πιο πολύ!



Πως ξεκίνησε:



Πιστεύετε ό,τι αποτελεί την εξέλιξη μιας αρχαίας Κέλτικης γιορτής του Θεού Samhain, του Θεού του Κάτω Κόσμου. Γινόταν στο τέλος της συγκομιδής και στην αρχή του χειμώνα. Πίστευαν ότι η αλλαγή της εποχής ήταν μια γέφυρα που ένωνε τον πάνω κόσμο με τον κόσμο των νεκρών.



Στη σημερινή εποχή η γιορτή δεν έχει να κάνει πια με φαντάσματα και πνεύματα άλλα περισσότερο με τη διασκέδαση, τις μεταμφιέσεις και τα γλυκίσματα. Έτσι από μια μέρα τρόμου έχει γίνει μια μέρα διασκέδασης και χαράς ιδιαίτερα για τα παιδιά που απολαμβάνουν στο μέγιστο να μεταμφιέζονται, να τρομάζουν άλλα κυρίως τα υπέροχα κεράσματα που τους δίνονται όταν περνούν από σπίτι σε σπίτι και φωνάζουν trick or treat (φάρσα ή κέρασμα)!





Το έθιμο της κολοκύθας



Πως και γιατί καθιερώθηκαν τα φαναράκια νεροκολοκύθας σκαλισμένα με ανθρώπινα χαρακτηριστικά; ...

