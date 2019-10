Συγκινητικό βίντεο: Ετοιμοθάνατος χιμπαντζής «ζωντανεύει» όταν συναντά φίλο του μετά από χρόνια

Ένας χιμπαντζής, ετών 59, η Μάμα, ήταν βαριά άρρωστη και η γηραιότερη της φυλής της. Ήξερε ότι ο θάνατος κοντοζυγώνει και αρνιόταν πεισματικά να φάει και να πιει το οτιδήποτε.



Όμως, όταν την επισκέφθηκε ένας παλιός φίλος, η αντίδρασή της σόκαρε τους πάντες.



Ο καθηγητής Γιαν βαν Χοφ, φρόντιζε παλιότερα τη Μάμα, από όταν ακόμα ήταν μωρό και μόλις έμαθε για την κατάσταση της υγείας της την επισκέφθηκε εσπευσμένα.



Στην αρχή δεν τον αναγνώρισε, αλλά μόλις κατάλαβε ποιος είναι, η αντίδρασή της ήταν συγκινητική. Το πρόσωπό της φωτίστηκε και τον χαιρέτισε με περίσσιο ενθουσιασμό.



Η απάθεια και η μελαγχολία που είχε στο βλέμμα της εξαφανίστηκαν και υποδέχτηκε θερμά τον παλιό της φίλο αγκαλιάζοντάς τον. Μέχρι που δέχτηκε να φάει και λίγο φαγητό από εκείνον.



Η Μάμα και ο Γιαν γνωρίζονταν από το 1972 και από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ δεμένοι.



Δείτε το σχετικό βίντεο:

National geographic channel has paid 1 Million Dollar for this rare video.

What a video pic.twitter.com/FlBASZOghy