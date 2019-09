Γενναίο πίτμπουλ πέθανε προστατεύοντας τα παιδιά της οικογένειας από θανατηφόρο φίδι

Με τη ζωή του πλήρωσε την αφοσίωσή του στους ιδιοκτήτες του ένας σκύλος στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο Δίας, όπως ήταν το όνομα του μόλις 8 μηνών πίτμπουλ, πέθανε, αφού... τα έβαλε με κοραλλιογενές φίδι, εξαιρετικά δηλητηριώδες και θανατηφόρο, που απειλούσε τους δύο μικρούς γιους της οικογένειας στον κήπο του σπιτιού της.

Το φίδι δάγκωσε τέσσερις φορές το άτυχο κουτάβι, που έσωσε, πάντως, τα δύο παιδάκια, χωρίς, δυστυχώς, να τα καταφέρει το ίδιο...

«Χρωστάω τα πάντα σε αυτόν τον σκύλο και τώρα δεν είναι εδώ. Έσωσε τους γιους μου», είπε συντετριμμένη η μητέρα των παιδιών.

Brave puppy dies protecting owner's kids from deadly snake that bit it 4 times https://t.co/ai27YeQqRo