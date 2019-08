Το πλακάτ για τον Αντετοκούνμπο που έγινε viral: Άφησα την έγκυο γυναίκα μου για να σε δω

Η τρέλα των Ελλήνων για την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κίνας είναι δεδομένη και έχει αποτυπωθεί από την αθρόα παρουσία φιλάθλων στο ΟΑΚΑ για το Τουρνουά Ακρόπολις παρότι αυτό ξεκίνησε αμέσως μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Ένας οπαδός, όμως, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με το μοναδικής έμπνευσης πλακάτ που αφιέρωσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Φορώντας τη φανέλα της Ελλάδας με τον αριθμό «34» του Greek Freak ο τρελαμένος με την παρουσία του Αντετοκούνμπο φίλαθλος έγραψε στο πλακάτ:

«Άφησα έγκυο γυναίκα και ήρθα από τη Μυτιλήνη για να δω στην εθνική τον MVP».

Όπως, μάλιστα, παρατήρησε ο δημοσιογράφος Χάρης Σταύρου, το πλακάτ εντόπισε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους Milwaukee Bucks να κάνουν retweet την ανάρτησή του.

This is AMAZING



Giannis Antetokounmpo recognizes a fan in the stands, who holds a sign with this message: "I left my pregnant wife and i came all the way from Mytilene to watch the NBA MVP play on a Greek jersey" - @bucks #RoadToChina #FIBAWC pic.twitter.com/AK6hT0kmTx