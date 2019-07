Τον έπιασαν στα πράσα να κάνει την ανάγκη του και τον ανάγκασαν να σφουγγαρίσει

Όλοι έχουμε βρεθεί στην θέση να θέλουμε να πάμε στην τουαλέτα, αλλά να είμαστε μακριά από το σπίτι μας.

Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι πάμε στην πρώτη γωνία και ξαλαφρώνουμε.

Στην ανάγκη, αν δεν μπορούμε να κρατηθούμε, μπαίνουμε σε ένα καταστήματα και ζητάμε να χρησιμοποιήσουμε την τουαλέτα.

Ένας τύπος όμως στο Ουόρσεστερ είχε διαφορετική άποψη και είπε να κάνει την ανάγκη του σε έναν τοίχο, έξω από τον σταθμό του τρένου.

Μόνο που για κακή του τύχη, έγινε αντιληπτός από τους υπεύθυνους ασφαλείας που τον έπιασαν στα... πράσα.

Μόνο που αντί να τον παραδώσουν στην αστυνομία, αποφάσισε κάτι πιο παραδειγματικό.

Του έδωσαν μία σφουγγαρίστρα και μία πετσέτα, προκειμένου να καθαρίσει ο ίδιος τις βρομιές του.

Μάλιστα του απαγορεύτηκε να ταξιδέψει με το τρένο...

Today's top tip! If you decide to urinate on 1 of our stations then expect to be given a mop & bucket to clean up after yourself, whilst being supervised. You will then be refused travel like this person found out in #worcester today all whilst a very busy service was emptying pic.twitter.com/mbxfi4GnYa