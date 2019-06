Ο Τραμπ εμφανίσθηκε χωρίς το πορτοκαλί περουκίνι και το twitter τον γλεντάει κανονικά

Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον πλανητάρχη με το πορτοκαλί του περουκίνι να ανεμίζει και να προκαλεί στους περισσότερους, γέλωτα. Και όμως ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψη του στην Αγγλία, τόλμησε και εμφανίσθηκε δημόσια χωρίς το περουκίνι.

Οι χρήστες στο twitter δεν ήθελαν και πολύ να σχολιάσουν την εμφάνιση αυτή του προέδρου των ΗΠΑ και να τον γλεντήσουν κανονικά.

Ο Τραμπ έχει μακρύνει το μαλλί του, και το έχει κάνει προς τα πίσω. Βέβαια έχει αφήσει και μια… μικρή χαιτούλα να καλύπτει τον σβέρκο του.

Έτσι εμφανίσθηκε κατά την επίσκεψη του σε μια Ευαγγελική εκκλησία στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και το γλέντι στο διαδίκτυο συνεχίστηκε.

Trump's hat hair look is so weird specifically because it looks way, way more normal than his regular look pic.twitter.com/HHnsSeHlxp