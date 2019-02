Το τυφλό κορίτσι που έγινε viral με την αποστομωτική απάντηση σε δημοσιογράφο

Η φράση «καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς» βρίσκει την πλήρη αποτύπωσή της σε ένα ατυχές περιστατικό με πρωταγωνίστρια μία δημοσιογράφο του NBC.

Η Κρίστεν Ντάλγκρεν έπαιρνε συνέντευξη από ένα 11χρονο τυφλό κορίτσι, τη Faith.

Ενώ η συζήτηση φαίνεται να κυλά ομαλά, η Ντάλγκρεν κάνει την ερώτηση: «Υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις, Faith;».

Η απάντηση της Faith ήταν άμεση και αφοπλιστική: «Να βλέπω».

Η αμηχανία της δημοσιογράφου την έκανε να το συνεχίσει: «Κάτι άλλο πέρα από αυτό».

«Εεεεεε, όχι!», απάντησε το κορίτσι.

Did she just- pic.twitter.com/20uMoUaXal