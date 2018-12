Ο αδερφός μου: Το βίντεο που πρέπει να δούμε γιατί πάψαμε να σεβόμαστε. Η αληθινή ιστορία

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς το συναίσθημα που σου αφήνει το βίντεο με τίτλο «Σεβάσου τη ζωή», του σκηνοθέτη Θοδωρή Παπαδουλάκη, που κυκλοφόρησε μόλις πριν λίγες ώρες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.



Το βίντεο έγινε γρήγορα viral σκορπώντας ρίγη συγκίνησης σε όσους το είδαν ωστόσο όλοι έμειναν άφωνοι όταν έμαθαν ότι οι πραγματικές πρωταγωνιστές πίσω από αυτό είναι δυο αδελφές, η Αλεξάνδρα και η Τατιάνα Μανουσάκη.



Όπως αναφέρει στο thecaller.gr η Αλεξάνδρα Μανουσάκη «η Τατιάνα είναι η μια από τις δίδυμες αδελφές μου. Γεννήθηκαν το 1975 και μάλιστα η γέννησή τους καταγράφηκε στα ιατρικά δεδομένα καθώς ζύγιζαν μόλις 500 και 600 γραμμάρια, αντίστοιχα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η Τατιάνα εκ γενετής να έχει πρόβλημα τόσο κινητικό όσο και διανοητικό. Όσο ζούσα στην Αμερική τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Φροντίζουν και σέβονται τη ζωή όλων των ανθρώπων πόσο μάλλον εκείνων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, αφού μιλάμε για μια πολύ οργανωμένη κοινωνία.

«Όταν το 2015 αποφάσισα να κάνω το γάμο μου στα Χανιά όπως ήταν φυσικό ήρθε όλη μου η οικογένεια και η αδελφή μου. Τότε ήρθα αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα. Δεν μπορούσα να πάω πουθενά με την αδελφή μου. Κανείς δεν σεβόταν τίποτα, αρκεί να σου πω ότι 1 φορά μας έσκασαν τα λάστιχα από το καροτσάκι».



«Ένιωσα θυμό. Σκέφτηκα, εδώ ξεσηκώνονται κάθε λίγο και λιγάκι με κάτι, πώς γίνεται να μην αντιδρούν σε αυτό; Πώς είναι δυνατόν να μην σκέφτονται τους συνανθρώπους του, που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα; Ακόμα και τις μαμάδες που τα πρώτα χρόνια μεταφέρουν τα παιδιά τους με καροτσάκια! Θύμωσα. Κάνουν πορείες για τόσα άλλα και δεν μιλούν για το βασικό, για το σεβασμό! Με εκνευρίζει όλο αυτό γιατί ήδη είναι δύσκολη η ζωή για αυτά τα άτομα και τις οικογένειές τους, οπότε ας μην τους κάνει τη ζωή πιο δύσκολη ένα τρίτο πρόσωπο πχ. όταν πάει για τσιγάρα και παρκάρει όπου βρει, όπως μια διάβαση ή μια θέση πάρκινγκ για ΑΜΕΑ».



Προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της η Αλεξάνδρα, δηλαδή να δημιουργήσει ένα βίντεο που θα ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, άνοιξε μια σελίδα στο ίντερνετ ώστε να συγκεντρωθεί ένα χρηματικό ποσό. Τελικά χρειάστηκαν 3 χρόνια για να δει το όνειρο της να γίνεται πραγματικότητα.



«Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ήταν τόσο δύσκολο. Βάλαμε χορηγό το Οινοποιείο μας, τη Παγκρήτια Ένωση Αμερικής και γενικώς δεν ήταν εύκολο να πείσεις τον κόσμο να βοηθήσει. Ωστόσο όλα έγιναν».



«Η εταιρεία παραγωγής μου πρότεινε 3 σενάρια και διάλεξα αυτό. Και μιας και με ρωτάς, επειδή είδα κάποιους να λένε ότι προωθούμε τη βία, όχι δεν τίθεται τέτοιο θέμα μιας και ο πρωταγωνιστής είναι ξεκάθαρο ότι μπήκε φυλακή και τιμωρήθηκε. Το μόνο που θέλουμε είναι να ανοίξουμε τα μάτια του κόσμου και όπως φαίνεται αυτό έγινε. Το βίντεο έγινε viral, το τηλέφωνο μου δεν έχει σταματήσει να χτυπά».



My Brother from Indigoview on Vimeo.



«Εγώ το μόνο που ήλπιζα είναι να γίνει μια συζήτηση για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Να αλλάξει η νοοτροπία μας. Δεν είναι δυνατόν να λες σε κάποιον δεν μπορείς να παρκάρεις εδώ και να σου λέει δεν πειράζει, είναι μόνο για 5 λεπτά. Μα, είναι παράνομο!»



«Ένα βίντεο δεν θα αλλάξει τη λειτουργία μιας χώρας αλλά ελπίζω να μας βάλει σε σκέψη. Αν γίνει αυτό θα είμαι ευχαριστημένη».





Πηγή: thecaller.gr