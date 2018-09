Viral το χειροκρότημα του Antonio Banderas στα βραβεία Εmmy. Δείτε το!

Eίναι η στιγμή που η κάμερα παίρνει ένα πλάνο απόλυτα φυσιολογικό… Είναι ο γοητευτικός πάντα Αntonio Banderas, ο οποίος παρακολουθεί την τελετή των βραβείων Emmy δίπλα στη σύντροφό του και αρχίζει να χειροκροτεί… Μέχρι που κάποιος παρατηρεί ότι το χειροκρότημα του ηθοποιού έχει κάτι περίεργο… Κάτι πολύ περίεργο…



Και φυσικά δεν θέλει πολύ το twitter να πάρει φωτιά! Οι θαυμαστές και όχι μόνο του ηθοποιού άρχισαν τα σχόλια αλλά και τις συγκρίσεις για ένα επίσης περίεργο χειροκρότημα σε επίσημο event, αυτό της Nicole Kidman.



Δες το βίντεο





Whaaat is this clap from Antonio Banderas? #Emmys pic.twitter.com/5wawlS0RVJ