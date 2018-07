Το τρολάρισμα στον Ρονάλντο για τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας #URUPOR #WorldCup

Η παράξενη συνήθεια του Ρονάλντο να σηκώνει το σορτς του πριν από κάθε ελεύθερο χτύπημα στο γήπεδο έγινε στόχος... τρελής καζούρας σήμερα, με την αφορμή την χθεσινή κακή εμφάνιση της ομάδας της Πορτογαλίας που οδήγησε στον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ.



Οι χθεσινές επιδόσεις του Πορτογάλου σούπερσταρ απογοήτευσαν τους φαν του, με πολλούς από αυτούς να σημειώνουν σήμερα πως ο Ροντάλντο ήταν χθες «όλο σόου χωρίς ουσία» και ότι το μόνο που έκανε στο ματς κατά της Ουρουγουάης «ήταν να δείχνει να μπούτια του».



Συγκρίνοντας τον Πορτογάλο άσο με τον Μπομπ τον Σφουγγαράκι, ένα καμαρωτό κοτόπουλο, έναν μπέμπη με πάνα, τον Μπόρατ και άλλους παράξενους χαρακτήρες, τα meme που κυκλοφόρησαν στο Twitter είναι πραγματικά ξεκαρδιστικά.

Δείτε παρακάτω μερικά από αυτά

Couple of angles on that Ronaldo free kick pic.twitter.com/adkR8VHaAa — Oliver Butler (@notoliverbutler) 30 Ιουνίου 2018

Ronaldo on that free kick like #URUPOR pic.twitter.com/tqrSv1JTZG — Nader (@BonsaiSky) 30 Ιουνίου 2018

Cristiano Ronaldo taking a free kick, 2019. pic.twitter.com/ogASwawsCI — tobi (@redrobbery) 30 Ιουνίου 2018

There is short shorts and then there is — whatever this thing is that Ronaldo does for free kicks. #RingerFC #WorldCup pic.twitter.com/uFAyVw0a6g — The Ringer (@ringer) 30 Ιουνίου 2018

Ronaldo preparing for a free kick... #URUPOR pic.twitter.com/v3q9tFBpk2 — Lou Ali (@Lou_LouD) 30 Ιουνίου 2018

When the shorts come up, you just know what's coming...



"Ronaldo fires his free-kick into the wall" pic.twitter.com/PsVzi0gMlV — Ladbrokes (@Ladbrokes) 30 Ιουνίου 2018

Ronaldo lining up a free kick pic.twitter.com/B1CSEl05DN — Brooklyn Bystander (@N0LAN_inthedeep) 30 Ιουνίου 2018

Cristiano Ronaldo getting ready for a free kick! pic.twitter.com/aDO9MdnT6I — 9GAG Football (@9GAGFootball) 1 Ιουλίου 2018

