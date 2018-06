Το twitter ξέσπασε με τον αποκλεισμό της Αργεντινής #WorldCup

Ο αποκλεισμός - εκπληξη της Αργεντινής από τη Γαλλιά σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από τους χρήστες του Twitter.

Ας δούμε μερικά από τα κορυφαία τιτιβίσματα:

Γράφουν για τα γκολ, την ταχύτητα και τη φιλανθρωπική κίνηση του Εμπαπε. Πράγμα που σημαίνει ότι τα αθλητικά σαιτ δεν έχουν εντοπίσει ακόμα την γκομενα του. #WorldCup #wc18gr — Panagi0ta (@pannou) 30 Ιουνίου 2018

#WorldCup this loop is better pic.twitter.com/ijcb1ZC1YE — Β h a r g a v (@bhargavDchandra) 30 Ιουνίου 2018

Τα προηγούμενα χρόνια έφταιγε ο Ιγκουαίν, τώρα φταίει ο Σαμπάολι. Ο Μέσι δεν φταίει ποτέ. #ARG #WorldCup #wc18gr — Ο Γιώργης (@zupergio) 30 Ιουνίου 2018

Οι πανηγυρισμοί των Γάλλων:

French fans erupt in celebration as Argentina's dreams are shattered in dramatic #FRAARG 4-3 game #WorldCup pic.twitter.com/JoSyvD0SQ5 — Ruptly (@Ruptly) 30 Ιουνίου 2018

Ο Μασεράνο αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής μετά τον αποκλεισμό - σοκ

Javier Mascherano has announced he's retiring from the Argentine national team after being eliminated from the World Cup by France https://t.co/qpnN4f9FUb pic.twitter.com/fO2quzEmMd — Los Angeles Times (@latimes) 30 Ιουνίου 2018