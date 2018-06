Tsipras_movies: Τι το ήθελε ο Τσίπρας το too hard to die; Πάρτυ στο Twitter

Θα έχει συνέχεια η κυβερνητική συνοχή θα ολοκληρώσουμε το έργο μας στο τέλος της τετραετίας. Αυτή η κυβέρνηση που έχει περάσει από 40 κύματα κατάφερε να επιβιώσει από πολύ δυσκολότερες στιγμές… Και μιας και βρίσκομαι στη Βρετανία, να πω ότι μια εξαιρετική ταινία ήταν το “Too hard to die”… είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε», είπε ο πρωθυπουργός.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι παρότι ο κ. Τσίπρας επικαλέστηκε την ταινία με αφορμή ότι είναι στη Μ. Βρετανία, πρόκειται για αμερικανική παραγωγή.

Σήμερα, Τρίτη 26.06.2018, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επίσημη συνάντηση με την βρετανίδα ομόλογό του, Τερέζα Μέι. Μια συνάντηση στην οποία έθεσε το ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα!

Ωστόστο το… highlight σημειώθηκε… έξω από τα «επίσημα». Ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε σχετικά με την ανεξαρτητοποίηση (μια ακόμη) του βουλευτή των ΑΝΕΛ, Γιώργου Λαζαρίδη.

«Δεν ανησυχώ καθόλου για την κυβερνητική συνοχή», είπε και συμπλήρωσε: «Πιστεύω ότι η κυβέρνηση, παρά τα ανόητα σχέδια που επιχειρούν κάποιοι θα έχει συνέχεια, πόσο μάλλον όταν είναι σε όλους σαφές ότι έχει περάσει 40 κύματα και έχει επιβιώσει».

Θέλοντας, όμως, να δώσει… έμφαση, έφερε ως παράδειγμα την ταινία Die Hard, η οποία στα ελληνικά έχει μεταφραστεί ως «πολύ σκληρός για να πεθάνει«. Ο Αλέξης Τσίπρας, ωστόσο, το μετέφρασε ως… «too hard to die»!

Έτσι, το «πάρτυ» στο Twitter ήταν… δεδομένο! Το hashtag #tsipras_movies πήρε… φωτιά, με παρόμοιες «μεταφράσεις» πασίγνωστων ταινιών να κλέβουν την παράσταση!

Δείτε μερικές από τις πιο ευφάνταστες αναρτήσεις με αφορμή την μετάφραση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας

Καλύτερη ταινία του Γούντι Άλεν είναι το uptight lover… #tsipras_movies — Prokopis Anastasiou (@Prokanas) June 26, 2018

#tsipras_movies

Τελευταία Έξοδος από τα Μνημόνια: Ρίτα Σακελλαρίου — IoannisCook (@ioannistria) June 26, 2018

Φυσικά και έχω δει το Madtrip, ο Κυάνιου Φις είναι απ τους αγαπημένους μου ηθοποιούς #tsipras_movies — Στάχτης Burberrys (@hawkeye79) June 26, 2018

Κι όμως γατάκια φιλελέδες, το "Too Hard to Die" υπάρχει και είναι Horror Porn Movie. Είδατε πόσο ενημερωμένος είναι στις τσόντες ο μεγάλος ηγέτης;

Σίγουρα βλέπει μία κάθε μέρα στο γραφείο του…#tsipras_movieshttps://t.co/gIR2Fx47O3 — Spyros Blatsios (@SpyrosBlatsios) June 26, 2018

Δεν φτάνει που σας έδωσε αποκλειστικό για το καινούριο sequel, too hard to die, γκρινιάζετε κιόλας #tsipras_movies — dimitriosp (@deltadrum1) June 26, 2018

The spies that came back from the heat #tsipras_movies — +ΦΙΛΕΛΕΗCΟΝ+ (@Kyrios_Kenkas) June 26, 2018

All seven of them were wonderful #tsipras_movies — +ΦΙΛΕΛΕΗCΟΝ+ (@Kyrios_Kenkas) June 26, 2018

Παντως το "Too hard to die" κανει και για τιτλο τσοντας.#tsipras_movies — Εμμανουλομάνουλος (@Manolitzu) June 26, 2018

"Too hard to die" , λέει. Στο δελφινάριο παίζεται;#tsipras_movies — Costas Eponymous (@GreekScumbag) June 26, 2018

People and Kolonaki #tsipras_movies — Θελόνιος Καλογήρου (@mr_syms) June 26, 2018

Koula, do you listen me #tsipras_movies — Θελόνιος Καλογήρου (@mr_syms) June 26, 2018

What thirty, what forty, what fifty #tsipras_movies — Θελόνιος Καλογήρου (@mr_syms) June 26, 2018

Classical occasion of malfunction #tsipras_movies — Βασιλης (@vasilis_panti) June 26, 2018

In the shadow of the four giants.#tsipras_movies — ά-Χρηστος Φαταούλ-ας (@chrisfas61) June 26, 2018

The War of the Stars #tsipras_movies — Θελόνιος Καλογήρου (@mr_syms) June 26, 2018

Crazy pilots of F-16s #tsipras_movies — Θελόνιος Καλογήρου (@mr_syms) June 26, 2018

Last exit, Rita Hayworth #tsipras_movies — Θελόνιος Καλογήρου (@mr_syms) June 26, 2018

blind pilots in mirage-2000 #tsipras_movies — Prokopis Anastasiou (@Prokanas) June 26, 2018

the schizophrenic killer with the chainsaw… #tsipras_movies — Prokopis Anastasiou (@Prokanas) June 26, 2018

The master of the rings #tsipras_movies — PUBLIC_ENEMA (@jimxcon) June 26, 2018