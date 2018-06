Μαθητές έδωσαν το πιο όμορφο δώρο στον άστεγο και απλήρωτο δάσκαλό τους

Ένας δάσκαλος από τη Βραζιλία είχε αναγκαστεί να κοιμάται στο σχολείο. Ο νεαρός άνδρας είχε μείνει απλήρωτος για δύο μήνες, παρόλα αυτά προσπαθούσε να είναι σωστός στις υποχρεώσεις του.

Μία μέρα ένα από τα τμήματα που διδάσκει του είχε ετοιμάσει μία τεράστια έκπληξη. Πάνω στο γραφείο του βρισκόταν ένα δώρο. 400 δολάρια! Τα παιδιά όταν έμαθαν για τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται ο δάσκαλός τους δίχως να το σκεφτούν μάζεψαν έναν μισθό!

Ο άνδρας δεν μπορούσε να πιστέψει την κίνηση των παιδιών και ξέσπασε σε κλάματα. Τότε, όλοι οι μαθητές σηκώθηκαν και του έδωσαν ακόμα ένα δώρο, πιο όμορφο. Μία τεράστια αγκαλιά!

