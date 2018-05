Το σκίτσο με τη Νταϊάνα και τις δυο νύφες της κάνει τον γύρο του διαδικτύου!

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σκίτσο από μια θαυμάστρια της βασιλικής οικογένειας.

Η autumn.ying, έφτιαξε και ανέβασε στο instagram ένα σκίτσο που απεικονίζει τρεις νύφες. Το σκίτσο δείχνει την την Κέιτ Μίντλετον, την Μέγκαν Μαρκλ όρθιες και καθιστή την Πριγκίπισσα Νταιάνα, επίσης με το νυφικό της.

Στο post της, αναφερει ότι αφού η Πριγκίπισσα Νταϊάνα δεν μπόρεσε να δει τις δυο νύφες της στην πραγματικότητα σκέφτηκε να το οπτικοποιήσει εις μνήμην της αδικοχαμένης Νταϊάνα.

A touching tribute to the late mother of Prince William and Prince Harry by Autumn Ying https://t.co/hRcMY00yXo pic.twitter.com/trApEOPznK