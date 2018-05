Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνδρα

Που τρέφει αισθήματα για την κολλητή του βέβαια! Και μάλιστα οχι μονο η ιδια δεν το ξερει αλλα στο τέλος το μαθαινουν όλοι οταν αυτός και η κολλητή του φιλη είναι καλεσμένοι σε τηλεπαιχνίδι και ο παρουσιαστής τον ρωτά: Πόσο καιρό είστε μαζί;

O εν λόγω καψούρης φίλος μας απαντά κάνοντας χιούμορ (ειμαστε μαζί) έξι μήνες! Η κοπέλα όμως έχει άλλη αποψη: Όχι, οχι είμαστε απλά φίλοι!

Δειτε το στιγμιότυπο!

Oh no. This man was just put in the friend zone on national television. pic.twitter.com/dtbHj3P9fN