Μεγάλη απογοήτευση για τους Σουηδούς: Τα σουηδικά κεφτεδάκια δεν είναι από τη Σουηδία

Η αλήθεια έρχεται διά στόματος -ή καλύτερα, διά του επίσημου λογαριασμού στο Twitter...- της ίδιας της Σουηδικής κυβέρνησης και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης: το φαγητό-σήμα κατατεθέν της χώρας, τα περίφημα σουηδικά κεφτεδάκια... δεν είναι σουηδικά.

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM

Με την επίμαχη ανάρτηση στο Twitter, η σουηδική κυβέρνηση ενημέρωσε τον πλανήτη ότι «τα σουηδικά κεφτεδάκια στην πραγματικότητα στηρίζονται σε μια συνταγή που έφερε στη χώρα ο βασιλιάς Κάρολος ΧΙΙ από την Τουρκία στις αρχές του 18ου αιώνα».



Όπως ήταν φυσικό, η αποκάλυψη προκάλεσε απίστευτα σχόλια στα social media: «Όλη μου η ζωή ήταν ένα ψέμα...» έγραψε ένας Σουηδός, ενώ Τούρκοι μετανάστες ζήτησαν τα κεφτεδάκια να χρησιμοποιούν το παραδοσιακό τους όνομα, ήτοι «kofte».



Για να αποφευχθούν τα... παρατράγουδα, η σουηδική κυβέρνηση έσπευσε να προσθέσει ότι «για την πληροφόρησή σας, ο καφές μας αρέσει περισσότερο από τα κεφτεδάκια. Κάποτε ο καφές είχε απαγορευτεί στη Σουηδία», ενώ τα τουρκικά ΜΜΕ πήραν πιο σοβαρά την υπόθεση, κάνοντας λόγο για «αποκάλυψη».

Mind you we love coffee even more than meatballs! At one point we even had a coffee prohibition in Sweden!