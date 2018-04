Η απίστευτη διαφήμιση γραφείου τελετών για να προσελκύσει πελάτες

Απίστευτο κι όμως ελληνικό! Ακόμη μία φορά γραφείο τελετών στη Θεσσαλονίκη έγινε viral με την απίθανη διαφημιστική πινακίδα που σκαρφίστηκε για να προσελκύσει... πελάτες!

Το γραφείο τελετών βρίσκεται στην περιοχή της Καλαμαριάς και δεν χρειάστηκε και πολύ ώστε ο ευφάνταστος τρόπος που σκέφτηκε για να διαφημιστεί να κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και να προκαλέσει ποικίλα συναισθήματα.

Ολοι κοντοστέκονται στη διαφημιστική πινακίδα που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο στην Καλαμαριά και, όπως είναι φυσικό, κολλάνε. Οπως θα δείτε, η διαφημιστική πινακίδα γράφει «Πες κάτι όμορφο σήμερα... Μην περιμένεις!!!» και λογικά εννοεί τον Χάρο...

Υπενθυμίζεται ότι έχουν περάσει μόνο λίγοι μήνες από την τελευταία διαφήμιση ενός άλλου γραφείου τελετών στη συμπρωτεύουσα. Το εν λόγω γραφείο είχε αναρτήσει ταμπέλα που έγραφε: YOLO (You Only Live Once - Ζεις μονάχα μια φορά). Μετά την επιγραφή του μαγαζιού, viral είχε γίνει και η διαφήμιση του συγκεκριμένου γραφείου τελετών, στην οποία ο νεκρός ανασταίνεται, όταν μαθαίνει ότι η σύζυγός του έδωσε 10.000 ευρώ για την κηδεία.