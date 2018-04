Αυτή τη φωτογραφία υπόπτου δημοσίευσε αστυνομικό τμήμα και δείτε γιατί προκάλεσε γέλια

Είναι γεγονός πως η σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί το μεγάλο κλειδί στην καταπολέμηση του εγκλήματος, φτάνει να τη χρησιμοποιείς σωστά.

Όπως δεν έκανε δηλαδή το αστυνομικό τμήμα του βρετανικού Warwickshire, στο ανθρωποκυνηγητό που έχει εξαπολύσει κατά υπόπτου διάρρηξης, καθώς κατέληξε με μια τέτοια εικόνα του από τις περιγραφές!

Δεν θα έπαιρνε φυσικά πολύ στη μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα να αντιδράσει και να γελάσει με την καρδιά της, με τις πάσες στο Twitter να δίνουν και να παίρνουν.

Κι ενώ κάποιοι άρχισαν να μιλάνε ακόμα και για πρωταπριλιάτικη φάρσα της αστυνομίας, το τμήμα του Warwickshire δημοσίευσε την εικόνα του υπόπτου και στην επίσημη ιστοσελίδα του, ζητώντας τη βοήθεια του κόσμου.

Αν θα τον βρουν από την αστεία φωτογραφία του, θα φανεί…

We've issued an efit for of a suspect in a distraction burglary in Stratford in February. If you have any information please contact us. https://t.co/NipFniL1ed pic.twitter.com/oGiYfxIi2e