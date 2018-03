Όσκαρ 2018: Το σχόλιο του Τραμπ για την χαμηλή τηλεθέαση και η επική απάντηση

Η "αγάπη" του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τα social media είναι γνωστή. Του αρέσει να σχολιάζει και να κάνει δηλώσεις μέσω του λογαριασμού του στο Twitter και ασφαλώς δεν θα μπορούσε να μην κάνει ένα σχόλιο για την μεγάλη βραδιά των Όσκαρ.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!