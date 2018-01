Σεισμός στην Αθήνα: Ταρακουνήθηκε και το Twitter. Ξεκαρδιστικά σχόλια

Οι χρήστες μοιράζονται την… εμπειρία τους τη στιγμή που έγινε ο σεισμός, πάντα με έξυπνα σχόλια και χιούμορ.

Εγώ άρχισα να τραγουδάω το "i like to move it" και το σκυλί μου με κοιτάζει ανήσυχα #σεισμος #Seismos

— AngyDimitrakopoulou (@angydimitrakopo) January 15, 2018