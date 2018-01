Δύο έφηβοι σώζουν νεαρό ελάφι. Βίντεο

Νεαρό ελάφι παγιδεύτηκε στον ολισθηρό πάγο. Δύο εφηβοι από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισαν να το βοηθήσουν να ξαναβρει τον δρόμο του προς το δάσος και είναι περήφανοι για την πράξη τους.

Δειτε το βιντεο που έγινε viral στα σοσιαλ μιντια:

"See ya, buddy!" Two Ohio teens save a fawn that had gotten stuck on a frozen river, and send it back into the woods. https://t.co/L0xRtnN4zR pic.twitter.com/qiBm8RZVni