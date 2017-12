Παρέδωσε την εργασία του εξαμήνου λίγο πριν γεννήσει

Μια νεαρή μητέρα κατάφερε να συγκινήσει το διαδίκτυο με την αποφασιστικότητά της. Λίγο πριν φέρει στη ζωή τον γιο της, άνοιξε το λάπτοπ και τα βιβλία και της, αποφασισμένη να τελειώσει την εργασία της για το πανεπιστήμιο, καθισμένη στο κρεβάτι του μαιευτηρίου.



Η Νάιζα Τόμας σπουδάζει ψυχολογία σε πανεπιστήμιο του Κάνσας, στις ΗΠΑ, και όπως κάθε φοιτητής, θέλει να περάσει το εξάμηνο. Συνέχιζε να παρακολουθεί τα μαθήματά της και στην 39η εβδομάδα της κύησης και ήταν αποφασισμένη να μην αφήσει την προσπάθειά της να πάει χαμένη... Ακόμη και όταν ο γιος της αποφάσισε να έρθει στον κόσμο, λίγο νωρίτερα απ΄ότι αναμενόταν.



Για να περάσει το εξάμηνο, η φοιτήτρια έπρεπε να παραδώσει μια εργασία, την οποία δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει.



Το κατόρθωσε, όμως, ανάμεσα στους πόνους του τοκετού και έπειτα έφερε στη ζωή τον γιό της, Άντονι Τζόνσον.



Την φωτογραφία τράβηξε η μητέρα της στις 11 Δεκεμβρίου και δημοσίευσε η ίδια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter και δεν άργησε να γίνει viral.

my mom took this pic & it's the perfect explanation of my life. yes i'm about to have a baby, but final SZN ain't over yet pic.twitter.com/7LyrDBE9iN



Όπως έγραψε το yahoo news, αντιμετώπισε κάποιες δυσκολίες στη γέννα, αλλά πλέον είναι καλά και η ίδια και το μωρό.

update: on 12/12/17 we had a healthy baby boy. However, I experienced major blood loss & my body went into shock post-delivery. It was very scary, but his father was right there to take over when I went unconscious. We are blessed! AND I'm finishing the semester w/ a 3.5 GPA!pic.twitter.com/CLFGjf3hLD