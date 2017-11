Φόρεσε μπλουζάκι που του πήρε η κοπέλα του χωρίς να ξέρει τι γράφει και την πάτησε

Πώς είναι αυτοί που χτυπάνε τατουάζ κινέζικα ιδεογράμματα που βρίσκουν online και δεν έχουν ιδέα τι σημαίνουν;

Ε, το ίδιο έπαθε και ο τύπος της ιστορίας μας, όταν φόρεσε το λευκό t-shirt με τη λέξη «bhenchod» γραμμένη στο στέρνο.

Ένας τουιτεράς τον είδε στον δρόμο και τον ρώτησε αν ξέρει τι σημαίνει. Αυτός απάντησε φυσικότατα «σ’ αγαπώ», έτσι του είπε η πρώην κοπέλα του που του πήρε δώρο το μπλουζάκι. Να τον εκδικήθηκε άραγε ή να μην ήξερε κι αυτή;

Όπως μαθαίνουμε από τους ινδούς χρήστες του Twitter, όχι μόνο δεν εκφράζει αγάπη αλλά σημαίνει κιόλας κάτι πολύ πολύ κακό στην ινδική διάλεκτο παντζάμπι. Σε μια χοντρή μετάφραση, περιγράφει τον άνθρωπο που πηγαίνει με την αδελφή του!

Το Twitter τρελάθηκε φυσικά, καθώς αυτοί που ξέρουν τη γλώσσα γέλασαν με την καρδιά τους. Ας ελπίσουμε να το έμαθε και ο τύπος και να μη συνεχίζει να περιφέρεται με την μπλούζα…

asked him if he knew what his shirt meant said his ex got it for him and told him it means i love you and i think that’s beautiful pic.twitter.com/vun60apFUP