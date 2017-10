Τσίπρας: We have already eaten the camel and now there is the queue

Ένα ατελείωτο «πάρτι» έχει στηθεί από χθες στα social media με αφορμή το νέο «μαργαριτάρι» του Αλέξη Τσίπρα στα αγγλικά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο αμερικανικό ινστιτούτο Brookings.

Ερωτηθείς για το ρόλο του ΔΝΤ, ο πρωθυπουργός επέλεξε να πει στα αγγλικά τη φράση «φάγαμε τον γάϊδαρο και έμεινε η ουρά του», αλλά αντ' αυτού είπε: «Φάγαμε την ...καμήλα και έμεινε η (λάθος) ουρά».

Η φράση στα αγγλικά ήταν : "There is an expression in Greece 'we have already eaten the camel and now there is the queue".

Σημειώνεται ότι η λέξη "queue" δεν αφορά την ουρά ενός ζώου, αλλά την ουρά π.χ. ανθρώπων σε ένα γκισέ. Η σωστή λέξη για την ουρά στη συγκεκριμένη διατύπωση είναι το "tail".

Δείτε και ακούστε την αγγλική παροιμία του κ. Τσίπρα στο 2:12.00 του βίντεο: