O Τσίπρας ως ... Κολοτρώνης σε πίνακα ζωγραφικής

«Θέμα συζήτησης» στο Ηράκλειο έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες, ένα ζωγραφικό έργο το οποίο εκτίθεται στην Αίθουσα Τέχνης AS Gallery, στην οδό Ψαρομιλίγκων. Είναι περισσότερο από προφανής ο λόγος για τον οποίο ο συγκεκριμένος πίνακας, ακρυλικό σε καμβά για την ακρίβεια, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.



Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται ως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης σε μια προσωπογραφία με βαθύ συναισθηματικό φορτίο, που αναπόφευκτα προκαλεί. Τους μεν φιλότεχνους για να ανιχνεύσουν τις συμβολιστικές «δεύτερες αναγνώσεις» στο έργο του εικαστικού δημιουργού, τους δε υπόλοιπους για να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια ή την ευαρέσκειά τους ανάλογα με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις ή ανάλογα με το πόσο εύθικτοι ή και ευάλωτοι αισθάνονται απέναντι σε τέτοιου είδους καλλιτεχνικά ερεθίσματα.



Ο πρωτότυπος τίτλος του έργου είναι «Tsipras as Kolokotronis» και ζωγράφος μια πολυσχιδής προσωπικότητα που ζει και δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο. Ο Mathew Halpin, ο ζωγράφος του Τσίπρα – Κολοκοτρώνη, είναι ιδιαίτερα γνωστός στους καλλιτεχνικούς κύκλους της πόλης. Αυστραλός με καταγωγή από το Σίδνεϋ, ένας αληθινός πολίτης του κόσμου που επέλεξε να εγκατασταθεί στο Ηράκλειο και να δώσει το δικό του στίγμα στα πολιτιστικά δρώμενα του Μεγάλου Κάστρου.



Ο Halpin είναι καλλιτέχνης οπτικών εφαρμογών, εικαστικός, σκηνογράφος και έχει ασχοληθεί επίσης με το θέατρο, το χοροθέατρο και τον κινηματογράφο. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις, και στο Ηράκλειο έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο «Lakkos Project».



Αιφνιδιασμός και αντιδράσεις



Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο να σημειωθεί είναι μεγάλων διαστάσεων 150 Χ 100, δεσπόζει από την περασμένη Παρασκευή στη βιτρίνα της AS Gallery, για τη θεματική έκθεση «Ξένιον 2 – Η κλήτευση του Οικείου» που διοργανώθηκε και στο Ηράκλειο με την επιμέλεια του Δρ. Κωνσταντίνου Πρώιμου, του Ιωάννη Αρχοντάκη και της Αγάπης Σμπώκου. Θα διαρκέσει έως τις 18 Νοεμβρίου και έχει ως στόχο να παρουσιαστεί το έργο ξένων καλλιτεχνών που ζουν και δημιουργούν στην Ελλάδα.



Στην έκθεση επελέγησαν και παρουσιάζονται 20 έργα σύγχρονης τέχνης και κοσμήματος – όπως αναφέρουν οι διοργανωτές – «από καλλιτέχνες που αναπτύσσουν σύγχρονο εικαστικό έργο με παιδεία, εμπειρία και δράσεις που δεν εμπίπτουν στην εγχώρια πεπατημένη ροή εικαστικής παραγωγής με τις κλασικές ή τις μοντέρνες Ελληνικές αναφορές και ρίζες αλλά μεταφέρουν τα δικά τους πολιτισμικά και ενεργειακά βιώματα από τους διαφορετικούς τόπους της καταγωγής και της έμπνευσής τους».



Μάλιστα, ο Mathew Halpin συμμετέχει στην έκθεση με δύο έργα, στιγματίζοντας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο στοιχεία της καθημερινότητας.



Γεγονός είναι πάντως πως οι επισκέπτες της έκθεσης αλλά και οι απλοί περαστικοί που ανύποπτοι βρίσκονται ξαφνικά μπροστά στην εικόνα του Α. Τσίπρα με την περικεφαλαία και το ύφος του Γέρου του Μοριά, αιφνιδιάζονται, χωρίς να λείπουν και οι εκδηλώσεις δυσαρέσκειας.



Ανάλογες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το έργο σε όλες τις εκθέσεις που έχει συμμετάσχει. Όπως για παράδειγμα στα Χανιά στο πλαίσιο του προγράμματος «XANIaRT 2017 – Εικαστικές Διαδρομές στον Νομό Χανίων», στο οποίο εντάσσεται και η παρούσα έκθεση στο Ηράκλειο.



Έργο του 2015



Ο πίνακας, ο οποίος να σημειωθεί κοστολογείται στα 2.000 ευρώ για αγορά από την έκθεση, φιλοτεχνήθηκε το 2015, σε μια χρονική συγκυρία, όπου η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων επιθυμούσε διακαώς μια δραματική αλλαγή στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Ίσως οι συγκυρίες αυτές να έδωσαν και το έναυσμα στον Mathew Halpin να εμπνευστεί τον παραλληλισμό ανάμεσα στα δύο πρόσωπα. Υπενθυμίζεται πάντως, πως την ίδια ακριβώς περίοδο, ο νεοελληνιστής Ρόντρικ Μπίτον, διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στο Kings College του Λονδίνου, είχε υποστηρίξει με γνώμονα τον επαναστατικό χαρακτήρα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και την επιφυλακτικότητά του απέναντι στις Μεγάλες Δυνάμεις, πως αν ο Γέρος του Μοριά ζούσε στις μέρες μας θα ήταν αντιμνημονιακός!



Θα πρέπει ακόμη να σημειωθεί πως στις αρχές της ίδιας χρονιάς όταν ο Halpin ανακοίνωσε στους φίλους του στο Facebook το νέο έργο του και ανήρτησε φωτογραφία, δεν υπήρξαν αρνητικές αντιδράσεις. Το ίδιο έργο εξάλλου, φιλοξενήθηκε ως εξώφυλλο στην έκδοση της εφημερίδας «Athens Voice».



Ανεξάρτητα πάντως από το αποτέλεσμα, και το κατά πόσο ενοχλεί ή όχι το κοινό, φιλότεχνο και μη, το συγκεκριμένο έργο τέχνης, αναμφισβήτητα έχει πετύχει τον σκοπό του, αφού έγινε αντικείμενο συζήτησης, και «talk of the town» της καθημερινότητας.

