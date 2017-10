Το μήνυμα που έστειλε στη μέλλουσα πεθερά της και το μετάνιωσε

Ένα από τα νέα καλούδια του καινούριου λειτουργικού της Apple, του iOS 11, είναι πως η λειτουργία Do Not Disturb στέλνει αυτοματοποιημένα μηνύματα σε όποιον προσπαθήσει να σας καλέσει.

Και παρά τα πολλά τυποποιημένα πρότυπα, σου δίνει κιόλας τη δυνατότητα να γράψεις το δικό σου, για να είναι ακόμα πιο προσωπική η απόκριση.

Αυτή ακριβώς την καινοτομία χρησιμοποίησε η Aiman Siddiqui, όταν έλαβε ένα μήνυμα από τη μέλλουσα πεθερά της. Αντί να απαντήσει εκείνη, απάντησε λοιπόν το κινητό της με τον τρόπο που το είχε προγραμματίσει…

Η 20χρονη διάβαζε για τις εξετάσεις της και είχε επιλέξει να γράψει σε όσους επέμεναν να την ενοχλούν: «Διαβάζω, αφήστε με στην ησυχία μου», διανθισμένο με διάφορα «γαλλικά». Το οποίο ακολουθήθηκε από το τυποποιημένο μήνυμα της Apple «Δεν δέχομαι ειδοποιήσεις. Αν είναι επείγον, απαντήστε ‘‘επείγον’’ ώστε να σταλεί ειδοποίηση με το αρχικό σας μήνυμα».

Δεν είναι στα σίγουρα ό,τι καλύτερο να λες στη μέλλουσα πεθερά σου να σε αφήσει ήσυχη και μάλιστα με… στριφνό τρόπο. Γι’ αυτό και, όπως ομολόγησε στο «Buzzfeed»: «Όταν συνειδητοποίησα πως ήταν η μαμά του αυτή που μου είχε στείλει το μήνυμα, άρχισα να πανικοβάλλομαι πολύ άσχημα. Ποτέ μην αφήνεις την τεχνολογία να απαντά για σένα. Η λειτουργία της Apple μοιάζει καταπληκτική, αλλά σας

my fiancé’s mother texted to check up on me and omg im gonna kms pic.twitter.com/Cn2iRGANLg