O Μάικλ Τζάκσον ζει! Η φωτογραφία που αναστάτωσε το διαδίκτυο

Μια νεαρή, η Λούρδες Ζαβαλέτα, ανήρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter, την Τρίτη, μια φωτογραφία ενός άνδρα, του «αγοριού της» όπως ισχυρίστηκε και προκάλεσε αναστάτωση στους χρήστες. Ο λόγος είναι προφανής. Ο άνδρας που απεικονίζεται έχει εκπληκτική ομοιότητα με τον βασιλιά της ποπ, Μάικλ Τζάκσον!



Η φωτογραφία δεν άργησε να γίνει viral και με αυτή ασχολήθηκαν και αρκετά διεθνή μέσα.



Η Daily Mail επικοινώνησε με την νεαρή, η οποία και παραδέχτηκε ότι ήθελε να κάνει πλάκα στους φίλους της και απλά βρήκε μια τυχαία φωτογραφία στη Google και την ανήρτησε γράφοντας πως είναι το αγόρι της.



Μάλιστα, όπως λέει η ίδια, δεν είχε ιδέα ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός.



Για την ακρίβεια, ο σωσίας του Μάικλ Τζάκσον είναι υπαρκτό πρόσωπο. Πρόκειται για τον Ισπανό μουσικό, Σέρτζιο Κόρτες, ο οποίος κάνει παραστάσεις σε όλο τον κόσμο ακριβώς επειδή έχει αυτή την εκπληκτική ομοιότητα με τον βασιλιά.

Η 21χρονη εξομολογήθηκε ότι δεν περίμενε ποτέ τέτοια προβολή, ωστόσο χαίρεται που ο κόσμος ακόμα αγαπά και θυμάται τον Μάικλ Τζάκσον. Άλλωστε τα σχόλια που δέχτηκε για το αστέρι της μουσικής σκηνής που έφυγε απρόσμενα στις 25 Ιουνίου του 2009, ήταν άπειρα.

