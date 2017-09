Μπήκε με το αεροπλάνο του στην καρδιά του κυκλώνα Ίρμα. Απίστευτο βίντεο

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κάποια επικίνδυνα πράγματα επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, κινούμενοι από τη λογική: «ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό». Και υπάρχουν κι άλλοι που το κάνουν από επάγγελμα.

Κατατάξτε σε αυτούς τους ανθρώπους και τον Nick Underwood, ο οποίος εργάζεται στην Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) και δουλειά του είναι να ρίχνει μικρές συσκευές μέσα σε τυφώνες, οι οποίες κάνουν πολύτιμες μετρήσεις των ακραίων αυτών φαινομένων.

Ο Underwood πρόσφατα μπήκε με το αεροσκάφος του στο μάτι του κυκλώνα Ίρμα και -επειδή προφανώς του φάνηκε ενδιαφέρον- βιντεοσκόπησε μέρος της πτήσης του μέσα σε ένα από τα πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Και ανέβασε το βίντεο στο Twitter, προς τέρψιν μας:

My day at the office. #HurricaneIrma @NOAA_HurrHunter pic.twitter.com/wpH83NIc6m