Το γράμμα που έγραψε ο Ομπάμα στον διάδοχό του, Ντόναλντ Τραμπ

Ο Μπαράκ Ομπάμα, πέρασε τις τελευταίες του στιγμές στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, γράφοντας ένα γράμμα στον Ντόναλντ Τραμπ. «Προς Κύριο Πρόεδρο», έγραφε απ’ έξω ο φάκελος, τον οποίο βρήκε πάνω στο γραφείο ο διάδοχός του, λίγα λεπτά μετά την ορκωμοσία του, τον περασμένο Ιανουάριο.



Μήνες μετά, το CNNi εξασφάλισε κατ’ αποκλειστικότητα και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου φακέλου, που αποτελεί και την τελευταία επικοινωνία μεταξύ του 44ου και του 45ου προέδρου των ΗΠΑ.

Αναλυτικά η επιστολή



Αγαπητέ κύριε πρόεδρε,



Συγχαρητήρια για την αξιοσημείωτη προεκλογική σας εκστρατεία. Τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους επάνω σας και πάνω σε όλους εμάς, ανεξαρτήτως παράταξης, θα πρέπει να ελπίζουν για την επέκταση της ευημερίας και της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της θητείας σας.



Αυτό είναι ένα μοναδικό αξίωμα, χωρίς σαφές σχέδιο για την επιτυχία, συνεπώς δεν ξέρω αν οποιαδήποτε συμβουλή από μέρους μου θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για σας. Παρ’ όλα αυτά, επιτρέψτε μου να σας προσφέρω κάποιες από τις εντυπώσεις από την 8ετή θητεία μου.





