Το εστιατόριο ήθελε να μεταφράσει τους κεφτέδες αλλά σκότωσε κάποιον Πολ

Αν ποτέ χρειαστεί να μεταφράσουμε μία λέξη ή φράση από μία ξένη γλώσσα που δεν γνωρίζουμε λογικά θα στραφούμε στο google translate ως την πιο εύκολη λύση. Η ευκολία ωστόσο μπορεί να αποδειχτεί και παγίδα. Ειδικά όταν διατηρούμε μία επιχείρηση και μπορεί να εκτεθούμε.

Ένα ξενοδοχείο από το Ιράκ λοιπόν ήθελε να μεταφράσει τη λέξη «κεφτεδάκια» για τον κατάλογο του εστιατορίου του και τελικά κατέληξε να… σκοτώσει έναν Πολ. Οι υπάλληλοι ήθελαν να βρουν πως λέγονται τα κεφτεδάκια στα αγγλικά. Έτσι έβαλαν τη λέξη στο google translate και το αποτέλεσμα ήταν φανταστικό. Το «meat balls» ακούγεται αρκετά σαν το «mayit baul» που σημαίνει Dead Paul (νεκρός Πολ)

Όπως ανέφερε το metro.co.uk η φωτογραφία έγινε αμέσως viral και μετράει χιλιάδες retweets και likes.

Best translation fail. The arabic spells out a transliteration of 'meat ball' in English - which sounds like 'mayit baul', or Dead Paul. pic.twitter.com/zReTm93Gg8