Ο Τραμπ σπρώχνει τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου για να βγει μπροστά

Viral έχει γίνει στα social media το βίντεο που καταγράφει τον πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σπρώχνει τον πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου Ντούσκο Μάρκοβιτς για να περάσει μπροστά την ώρα της οικογενειακής φωτογραφίας από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Κάποιοι έγραψαν πως το έκανε για να έχει καλύτερη θέση γιατί νόμιζε πως δεν υπήρχε προκαθορισμένο σημείο για τον κάθε ηγέτη.

O εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σον Σπάισερ ρωτήθηκε για τη συμπεριφορά του Τραμπ και είπε ότι δεν έχει δει το βίντεο, αλλά άφησε να εννοηθεί πως δεν το έκανε επίτηδες γιατί οι θέσεις ήταν συγκεκριμένες.

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd