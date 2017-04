Επικό τιτίβισμα της Μπαρτσελόνα με τον Μέσι και την Τζούλια Ρόμπερτς

Η Τζούλια Ρόμπερτς ήταν η επίσημη καλεσμένη της Ρεάλ Μαδρίτης για το clasico με την Μπαρτσελόνα και μετά το τέλος της «τιτανομαχίας» στο «Μπερναμπέου», κατέβηκε στα αποδυτήρια, προκειμένου να χαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.



Εκεί, δεν παρέλειψε να βγάλει μία αναμνηστική φωτογραφία με τον απόλυτο πρωταγωνιστή του ντέρμπι, Λιονέλ Μέσι.



Την εν λόγω φωτογραφία, λοιπόν, «ανέβασε» η Μπάρτσα στο Twitter της, γράφοντας -απευθυνόμενη στη 45χρονη κορυφαία ηθοποιό -το εξής μυθικό: «Λίο Μέσι και Τζούλια Ρόμπερτς. Και το Όσκαρ (πάντα) πηγαίνει στον Λίο Μέσι»!

Leo #Messi & Julia Roberts

And the Oscar (always) goes to Leo Messi pic.twitter.com/HEbx1gt5id