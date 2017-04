Επικό βίντεο: Η Μελάνια σκουντάει τον Τραμπ στον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ

H Μελάνια και o 11χρονος Μπάρον μόλις άκουσαν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ έκαναν την χαρακτηριστική χειρονομία, τοποθετώντας χέρι τους στην καρδιά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όμως, φάνηκε να είναι αφηρημένος, κι έτσι η Μελάνια τον... σκούντηξε ώστε να τοποθετήσει και εκείνος το χέρι του στην καρδιά.

The subtle nudge from Melania reminding Trump to put his hand over his heart for the National Anthem pic.twitter.com/iswL9YMVWv