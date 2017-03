Η Μέρκελ ζητά χειραψία και ο Τραμπ την αγνοεί

Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο κατέγραψαν οι κάμερες στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ στην Ουάσινγκτον.



Οι φωτορεπόρτερ που είχαν συγκεντρωθεί στον Λευκό Οίκο ζήτησαν από τους δύο ηγέτες να κάνουν μία χειραψία, ώστε να απαθανατίσουν τη στιγμή αυτή. Η Άνγκελα Μέρκελ φαίνεται στο βίντεο να λέει κάτι στον Αμερικανό πρόεδρο (προφανώς να του προτείνει να κάνουν τη χειραψία), ο οποίος ωστόσο την αγνοεί επιδεικτικά και κοιτάζει αλλού!

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα αναμονής, η Γερμανίδα καγκελάριος στρέφει το βλέμμα της προς τους φωτορεπόρτερ και τους χαμογελάει αμήχανα..

Η συνάντησή τους επρόκειτο να γίνει την Τρίτη αλλά αναβλήθηκε λόγω της σφοδρής χιονοθύελλας που έπληξε τις ανατολικές ΗΠΑ. Οι δύο ηγέτες θα έχουν συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο και κατόπιν θα δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face* pic.twitter.com/ehgpCnWPg7