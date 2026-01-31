Υγιεινό βραδινό σε 15 λεπτά: Η σούπα «ασπίδα» για το ανοσοποιητικό με λαχανικά εποχής

Με τη θερμοκρασία να πέφτει και την κούραση της εβδομάδας να συσσωρεύεται, ένα ελαφρύ και θρεπτικό βραδινό είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Αυτή η σούπα λαχανικών δεν είναι μόνο ένας θησαυρός βιταμινών (A, C και K), αλλά και η πιο γρήγορη λύση για να νιώσετε κορεσμό χωρίς να επιβαρύνετε τον οργανισμό σας με περιττές θερμίδες.

Γιατί να την επιλέξετε;
Εκτός από την ενυδάτωση που προσφέρει, η προσθήκη του πλιγουριού χαρίζει τις απαραίτητες φυτικές ίνες για καλή πέψη, ενώ το μπούκοβο δίνει την απαραίτητη "σπίθα" στον μεταβολισμό σας. Είναι το ιδανικό γεύμα για να "κλείσετε" τη μέρα σας με ενέργεια και αποτοξίνωση.

Τα Υλικά (για 2 μερίδες)
Λαχανικά: 1 κρεμμύδι, 2 καρότα, 1 κόκκινη & 1 κίτρινη πιπεριά, 2 κολοκυθάκια, 1 κούπα σέλερι.
Βάση: 1 κούπα πλιγούρι ψιλό.
Γεύση: 1 κ.σ. ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, μπούκοβο και φρέσκο λεμόνι.
Υγρό: 500-700 ml νερό.

Εκτέλεση βήμα-βήμα
Σοτάρισμα: Ρίχνουμε όλα τα λαχανικά στην κατσαρόλα με το λάδι για 2-3 λεπτά σε μέτρια φωτιά.
Προσθήκη πλιγουριού: Προσθέτουμε το πλιγούρι και ανακατεύουμε καλά για να "θωρακιστεί".
Βράσιμο: Ρίχνουμε το νερό και τα μπαχαρικά. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει για μόλις 15 λεπτά.
Σερβίρισμα: Στύβουμε φρέσκο λεμόνι και απολαμβάνουμε αμέσως.
Tip: Αν θέλετε τη σούπα σας πιο βελουτέ, μπορείτε να περάσετε ένα μέρος της από το ράβδο-μπλέντερ πριν το σερβίρισμα!
 
Διατροφική Ανάλυση (ανά μερίδα)
Θερμίδες: 228 kcal
Υδατάνθρακες: 19,3 γρ.
Λιπαρά: 2,8 γρ.
Πρωτεΐνη: 3,1 γρ.

