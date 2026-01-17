Πώς να καθαρίσετε τον φούρνο σας χωρίς τρίψιμο: Το σπιτικό μείγμα που διαλύει τα καμένα λίπη σε 10 λεπτά

Ο καθαρισμός του φούρνου είναι ίσως η πιο ανιαρή και δύσκολη δουλειά μέσα στο σπίτι. Τα καμένα λίπη και οι ξεραμένες τροφές συχνά απαιτούν ώρες τριψίματος και τη χρήση ισχυρών χημικών που αφήνουν μια ανυπόφορη μυρωδιά στην κουζίνα.

Υπάρχει όμως μια φυσική μέθοδος, με υλικά που έχετε ήδη στο σπίτι σας, η οποία κάνει όλη τη "βρώμικη" δουλειά για εσάς, διαλύοντας τα λίπη χωρίς να χρειαστεί να καταβάλετε καθόλου κόπο.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε:

1/2 φλιτζάνι μαγειρική σόδα .

1 κουταλιά της σούπας υγρό πιάτων .

Λίγο νερό (για να γίνει πάστα).

Λευκό ξίδι (σε ένα μπουκάλι σπρέι).

Η διαδικασία "χωρίς τρίψιμο" (Βήμα-Βήμα):

Η Πάστα: Ανακατέψτε τη σόδα, το υγρό πιάτων και το νερό μέχρι να δημιουργηθεί μια παχύρρευστη πάστα. Η Εφαρμογή: Απλώστε το μείγμα σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου (αποφύγετε τα θερμαντικά στοιχεία). Θα δείτε την πάστα να γίνεται καφέ καθώς αρχίζει να απορροφά το λίπος. Η "Μαγεία" του Ξιδιού: Ψεκάστε λίγο λευκό ξίδι πάνω από την πάστα. Θα δείτε μια ελαφριά αντίδραση με αφρισμό – αυτό το στάδιο είναι που "σηκώνει" τα καμένα υπολείμματα από την επιφάνεια. Η Αναμονή: Αν ο φούρνος είναι πολύ λερωμένος, αφήστε το μείγμα να δράσει για 10-15 λεπτά (ή και όλη τη νύχτα για ακραίες περιπτώσεις). Το Σκούπισμα: Πάρτε ένα νωπό πανί ή ένα σφουγγάρι και απλά σκουπίστε. Θα εκπλαγείτε από το πόσο εύκολα απομακρύνονται τα λίπη, αφήνοντας τον φούρνο να λάμπει.

Extra Tip για το τζάμι του φούρνου: Για το τζάμι της πόρτας που θέλει προσοχή για να μην γρατζουνιστεί, χρησιμοποιήστε το ίδιο μείγμα αλλά αφήστε το να δράσει για λιγότερη ώρα. Σκουπίστε με κυκλικές κινήσεις και το τζάμι θα γίνει ξανά διάφανο.

Διαβάστε ακόμα: Το κόλπο με το σφουγγάρι στο ψυγείο: Γιατί πρέπει να το κάνετε ΟΛΟΙ πριν την επόμενη κακοκαιρία