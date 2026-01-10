Πώς να ξεστολίσετε το δέντρο σε χρόνο ρεκόρ: Το κόλπο με το χαρτόνι για τα λαμπάκια και η «παγίδα» με το φυσικό δέντρο

Οι γιορτές τελείωσαν και η ιδέα του ξεστολίσματος φαντάζει βουνό; Μην το κάνετε με λάθος σειρά! Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος για να μαζέψετε τα στολίδια και το δέντρο χωρίς να γεμίσετε το σπίτι γκλίτερ και —κυρίως— χωρίς να βρείτε του χρόνου τα λαμπάκια... κουβάρι.

Η χρυσή σειρά του ξεστολίσματος

Μην αφαιρείτε τα πράγματα τυχαία. Η σωστή σειρά είναι:

Στολίδια: Ξεκινάμε από τα βαριά και εύθραυστα. Γιρλάντες/Κορδέλες: Τις τυλίγουμε σε κύκλους για να μην τσαλακωθούν. Λαμπάκια: Πάντα τελευταία! Έτσι δεν μπλέκονται με τα κλαδιά και τα στολίδια.

Το "Life Hack" για τα λαμπάκια

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να τα κάνετε μπάλα. Τυλίξτε τα γύρω από ένα κομμάτι χαρτόνι ή ένα άδειο ρολό κουζίνας. Με αυτόν τον τρόπο, του χρόνου θα τα απλώσετε σε 2 λεπτά αντί για 2 ώρες.

Tips για το δέντρο

Τεχνητό: Καθαρίστε τα κλαδιά με ένα στεγνό πανί από τη σκόνη πριν το βάλετε στο κουτί.

Φυσικό: Πριν το μετακινήσετε, τυλίξτε το με ένα παλιό σεντόνι. Θα γλιτώσετε το καθάρισμα χιλιάδων βελόνων από το χαλί και το πάτωμα.

Έξυπνη αποθήκευση

Χρησιμοποιήστε αυγοθήκες για τα πολύ μικρά στολίδια.

Βάλτε τις μπάλες σε κουτιά ανά μέγεθος και χρώμα.

Διαβάστε ακόμα: Χριστούγεννα τέλος; Ο προσωπικός μου «οδηγός επιβίωσης» για το ξεστόλισμα χωρίς δάκρυα