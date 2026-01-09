Σχολικό κολατσιό με λιγότερα από 2 ευρώ την ημέρα: 5 έξυπνα hacks για να γλιτώσετε 100€ το μήνα

Η ακρίβεια στα τρόφιμα έχει καταστήσει το καθημερινό κολατσιό των παιδιών μια σημαντική δαπάνη στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Αν υπολογίσουμε 3-5 ευρώ την ημέρα για έτοιμα σνακ από το κυλικείο ή το φούρνο, το κόστος ξεπερνά τα 80-100 ευρώ τον μήνα ανά παιδί. Υπάρχει όμως τρόπος για ποιοτικό και φθηνό σνακ.

Πώς θα πετύχετε τη μέγιστη οικονομία:

Η δύναμη του Batch Cooking: Αφιερώστε δύο ώρες την Κυριακή για να φτιάξετε σπιτικές πίτες, ελιόψωμα ή muffins με βρώμη και φρούτα. Χωρίστε τα σε μερίδες και βάλτε τα στην κατάψυξη. Κάθε πρωί απλώς βγάζετε ένα – μέχρι το διάλειμμα θα έχει ξεπαγώσει και θα είναι φρέσκο. Κόστος ανά μερίδα: 0,40€.

Φρούτα εποχής vs Έτοιμα σνακ: Μια μπανάνα ή ένα μήλο κοστίζουν ελάχιστα σε σχέση με μια συσκευασμένη μπάρα δημητριακών που είναι γεμάτη ζάχαρη.

Ξηροί καρποί σε μεγάλες συσκευασίες: Μην αγοράζετε τα μικρά σακουλάκια των 30 γραμμαρίων. Αγοράστε χύμα ανάλατους ξηρούς καρπούς και φτιάξτε μόνοι σας μικρά «mix ενέργειας» σε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία.

Το νερό είναι το κλειδί: Ένας χυμός ή ένα αναψυκτικό την ημέρα κοστίζει περίπου 1-1,5€. Δώστε στο παιδί ένα ανθεκτικό παγούρι με νερό. Η οικονομία σε βάθος μήνα αγγίζει τα 30€.

