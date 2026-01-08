Μην πετάξετε το Αλεξανδρινό σας! Το λάθος που κάνουμε όλοι και «πεθαίνει» μετά τις γιορτές

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 68 άτομα
Μην πετάξετε το Αλεξανδρινό σας! Το λάθος που κάνουμε όλοι και «πεθαίνει» μετά τις γιορτές

Το Αλεξανδρινό (Poinsettia) είναι το απόλυτο σύμβολο των Χριστουγέννων, όμως για τους περισσότερους, η ζωή του τελειώνει μαζί με το μάζεμα των στολιδιών. Είναι το σημείο που οι περισσότεροι βλέπουν τα κόκκινα φύλλα να πέφτουν και, θεωρώντας ότι το φυτό ξεράθηκε, το πετούν στα σκουπίδια.

Στην πραγματικότητα, το Αλεξανδρινό είναι ένας ανθεκτικός θάμνος που μπορεί να ζήσει για πολλά χρόνια στο σπίτι σας, αν σταματήσετε να κάνετε το κλασικό λάθος: το υπερβολικό πότισμα.

Πώς θα το κρατήσετε ζωντανό:

Το Αλεξανδρινό μισεί την υγρασία στις ρίζες του. Ποτίστε το μόνο όταν το χώμα είναι εντελώς στεγνό στο βάθος. Επίσης, ο μεγαλύτερος εχθρός του είναι η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας. Μην το βάζετε δίπλα στο καλοριφέρ ή σε σημεία που φυσάει όταν ανοίγετε την μπαλκονόπορτα.

Αν δείτε τα φύλλα του να πέφτουν τώρα τον Ιανουάριο, μην ανησυχείτε.

Είναι η περίοδος ανάπαυσής του.

Κρατήστε το σε ένα δροσερό σημείο, κλαδέψτε το ελαφρά την άνοιξη και θα δείτε ότι την επόμενη χρονιά θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό.

Διαβάστε ακόμα: Το «Σύνδρομο της Πρώτης Εβδομάδας»: Γιατί νιώθετε εξαντλημένοι και πώς να «επανεκκινήσετε» τον εγκέφαλό σας

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Συναγερμός στα νοσοκομεία: «Σαρώνουν» γρίπη και ιώσεις – Τα 2 κρίσιμα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Υγεία

Συναγερμός στα νοσοκομεία: «Σαρώνουν» γρίπη και ιώσεις – Τα 2 κρίσιμα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Κακοκαιρία: «Πολιορκία» 9 μποφόρ και χιόνια – Δεμένα πλοία, προβλήματα στις πτήσεις και πού έρχεται παγετός
Ο Καιρός

Κακοκαιρία: «Πολιορκία» 9 μποφόρ και χιόνια – Δεμένα πλοία, προβλήματα στις πτήσεις και πού έρχεται παγετός

Δείτε τον μισθό σας να αλλάζει: Πώς ο ΑΜΚΑ φέρνει αυξήσεις έως 75 ευρώ. Εκπτώσεις 70% στο ρεύμα, εκπτώσεις, δωρεάν ταξίδια για 18χρονους
Οικονομία

Δείτε τον μισθό σας να αλλάζει: Πώς ο ΑΜΚΑ φέρνει αυξήσεις έως 75 ευρώ. Εκπτώσεις 70% στο ρεύμα, εκπτώσεις, δωρεάν ταξίδια για 18χρονους

Χάος στη Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE σκότωσαν 37χρονη ποιήτρια – «Πόλεμος» Τραμπ και Κάμαλα Χάρις για το βίντεο
Κόσμος

Χάος στη Μινεάπολη: Πράκτορες της ICE σκότωσαν 37χρονη ποιήτρια – «Πόλεμος» Τραμπ και Κάμαλα Χάρις για το βίντεο

Στα «χαρακώματα» Κυβέρνηση και Αγρότες: Πρόστιμα 350 ευρώ στα κινητά, αυτόφωρα και 48ωρος αποκλεισμός στα Τέμπη
Κοινωνία

Στα «χαρακώματα» Κυβέρνηση και Αγρότες: Πρόστιμα 350 ευρώ στα κινητά, αυτόφωρα και 48ωρος αποκλεισμός στα Τέμπη