Μην πετάξετε το Αλεξανδρινό σας! Το λάθος που κάνουμε όλοι και «πεθαίνει» μετά τις γιορτές

Το Αλεξανδρινό (Poinsettia) είναι το απόλυτο σύμβολο των Χριστουγέννων, όμως για τους περισσότερους, η ζωή του τελειώνει μαζί με το μάζεμα των στολιδιών. Είναι το σημείο που οι περισσότεροι βλέπουν τα κόκκινα φύλλα να πέφτουν και, θεωρώντας ότι το φυτό ξεράθηκε, το πετούν στα σκουπίδια.

Στην πραγματικότητα, το Αλεξανδρινό είναι ένας ανθεκτικός θάμνος που μπορεί να ζήσει για πολλά χρόνια στο σπίτι σας, αν σταματήσετε να κάνετε το κλασικό λάθος: το υπερβολικό πότισμα.

Πώς θα το κρατήσετε ζωντανό:

Το Αλεξανδρινό μισεί την υγρασία στις ρίζες του. Ποτίστε το μόνο όταν το χώμα είναι εντελώς στεγνό στο βάθος. Επίσης, ο μεγαλύτερος εχθρός του είναι η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας. Μην το βάζετε δίπλα στο καλοριφέρ ή σε σημεία που φυσάει όταν ανοίγετε την μπαλκονόπορτα.

Αν δείτε τα φύλλα του να πέφτουν τώρα τον Ιανουάριο, μην ανησυχείτε.

Είναι η περίοδος ανάπαυσής του.

Κρατήστε το σε ένα δροσερό σημείο, κλαδέψτε το ελαφρά την άνοιξη και θα δείτε ότι την επόμενη χρονιά θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό.

