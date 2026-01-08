Το έξυπνο κόλπο με το αλουμινόχαρτο στο καλοριφέρ: Πώς θα «φυλακίσετε» τη ζέστη στο σπίτι

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 28 άτομα
Το έξυπνο κόλπο με το αλουμινόχαρτο στο καλοριφέρ: Πώς θα «φυλακίσετε» τη ζέστη στο σπίτι

Με την κακοκαιρία να δείχνει τα δόντια της και τους λογαριασμούς να προκαλούν πονοκέφαλο, ένα απλό υλικό που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας μπορεί να γίνει ο σύμμαχος ενάντια στο κρύο. Υπάρχει ένας τρόπος να αυξήσετε την απόδοση των σωμάτων θέρμανσης έως και 20% χωρίς να αγγίξετε τον θερμοστάτη.

Το μυστικό κρύβεται στον τοίχο πίσω από το καλοριφέρ, ο οποίος συνήθως απορροφά ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας αντί αυτή να διοχετεύεται στον χώρο.

Το δοκιμάσαμε και αποδίδει! Στο madata.gr αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή δοκιμή για να δούμε αν όντως λειτουργεί. Τοποθετήσαμε το αλουμινόχαρτο σε έναν εξωτερικό τοίχο που ήταν πάντα κρύος στην αφή πίσω από το σώμα. Η διαφορά ήταν αισθητή μέσα σε μόλις 30 λεπτά: ο τοίχος σταμάτησε να «ρουφάει» τη ζέστη και ο αέρας που ανέβαινε από το καλοριφέρ έμοιαζε πιο θερμός, καθώς η ακτινοβολία επέστρεφε άμεσα στο δωμάτιο. Είναι ίσως ο πιο φθηνός τρόπος για να νιώσετε τη διαφορά στο σπίτι σας σήμερα κιόλας.

Πώς θα το κάνετε: Πάρτε ένα κομμάτι χοντρό χαρτόνι και καλύψτε το με αλουμινόχαρτο (η γυαλιστερή πλευρά προς τα έξω). Τοποθετήστε το ανάμεσα στον τοίχο και το καλοριφέρ. Το αλουμινόχαρτο θα λειτουργήσει ως καθρέπτης θερμότητας, αντανακλώντας τη ζέστη πίσω στο δωμάτιο.

Διαβάστε ακόμα: Υγεία και Ευεξία το 2026: Οδηγός για «έξυπνη» μακροζωία – Οι 10 κανόνες

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Διεγράφη ο Φαραντούρης από τον ΣΥΡΙΖΑ – Η «αλλεργία» για την Καρυστιανού και η άρνηση παράδοσης της έδρας
Πολιτική

Διεγράφη ο Φαραντούρης από τον ΣΥΡΙΖΑ – Η «αλλεργία» για την Καρυστιανού και η άρνηση παράδοσης της έδρας

Αγροτικά Μπλόκα 2026: «Πυρ ομαδόν» από τους παραγωγούς μετά τα μέτρα της κυβέρνησης – Σκέτη απογοήτευση
Κοινωνία

Αγροτικά Μπλόκα 2026: «Πυρ ομαδόν» από τους παραγωγούς μετά τα μέτρα της κυβέρνησης – Σκέτη απογοήτευση

Η Ελλάδα στα δύο – 48ωρο κλείσιμο στα Τέμπη από τους αγρότες – «Όχι» στα μέτρα, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη
Κοινωνία

Η Ελλάδα στα δύο – 48ωρο κλείσιμο στα Τέμπη από τους αγρότες – «Όχι» στα μέτρα, ζητούν συνάντηση με Μητσοτάκη

Σεισμοί: Ανάρτηση – «γρίφος» από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο – Τι τον ανησυχεί στη σεισμική «άπνοια» της Ελλάδας
Επιστήμη

Σεισμοί: Ανάρτηση – «γρίφος» από τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο – Τι τον ανησυχεί στη σεισμική «άπνοια» της Ελλάδας

Προκαταρκτική έρευνα για τον Γιάνη Βαρουφάκη: Στο μικροσκόπιο η «διαφήμιση ναρκωτικών» για το ecstasy του 1989
Πολιτική

Προκαταρκτική έρευνα για τον Γιάνη Βαρουφάκη: Στο μικροσκόπιο η «διαφήμιση ναρκωτικών» για το ecstasy του 1989