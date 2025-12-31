Κόλλησε το φερμουάρ; Δες πως φτιάχνεται σε ένα λεπτό

Συμβαίνει πάντα τη χειρότερη στιγμή: βιάζεστε να φύγετε, κάνει κρύο, τραβάτε το φερμουάρ του μπουφάν και… τίποτα. Έχει κολλήσει. Το πρώτο ένστικτο είναι να το τραβήξουμε με δύναμη, όμως αυτό είναι και το μεγαλύτερο λάθος – έτσι σπάνε τα δοντάκια και το ραντεβού με τον ράφτη γίνεται μονόδρομος.

Πριν πανικοβληθείτε, ρίξτε μια ματιά στο μπάνιο ή στην κασετίνα σας. Υπάρχουν 3 απλά κόλπα που μπορούν να ξεκολλήσουν το φερμουάρ σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Λύση 1: Το κόλπο με το σαπούνι

(Για μεταλλικά & πλαστικά φερμουάρ)

Το φερμουάρ είναι μηχανισμός και, όπως κάθε μηχανισμός, χρειάζεται λίπανση. Το πιο εύκολο «λιπαντικό» βρίσκεται ήδη στο σπίτι: σαπούνι.

Πώς να το κάνετε σωστά:

- Προετοιμασία: Πάρτε μια στεγνή μπάρα σαπουνιού ή λίγο υγρό σαπούνι/αφρόλουτρο σε μπατονέτα.

- Εφαρμογή: Περάστε το σαπούνι πάνω στα δοντάκια, μπροστά και πίσω από τον οδηγό που έχει κολλήσει.

- Κίνηση: Μην τραβάτε απότομα. Κουνήστε απαλά τον οδηγό πάνω-κάτω μέχρι να αρχίσει να γλιστρά.

- Καθαρισμός: Μόλις ξεκολλήσει, σκουπίστε τα υπολείμματα με νωπό πανί για να μη μαζέψει σκόνη.



Λύση 2: Μολύβι, το κόλπο των ραφτών

(Γραφίτης από μολύβι)

Αν φοβάστε μήπως λερώσετε το ύφασμα, αυτή είναι η πιο «καθαρή» λύση.

Γιατί δουλεύει;

Ο γραφίτης της μύτης του μολυβιού είναι φυσικό, ξηρό λιπαντικό. Τρίψτε τη μύτη πάνω στα δοντάκια μέχρι να δείτε λίγη σκόνη. Ανοιγοκλείστε το φερμουάρ και θα δείτε ότι κυλάει σαν καινούργιο. Ιδανικό κυρίως για μεταλλικά φερμουάρ.

Λύση 3: Αν έχει πιαστεί ύφασμα

Εδώ το πρόβλημα δεν είναι η τριβή αλλά η φόδρα που έχει πιαστεί.

Τι να κάνετε:

- Μην τραβάτε προς τα πάνω – θα το σφηνώσετε περισσότερο.

- Με το ένα χέρι τραβήξτε απαλά το ύφασμα προς τα έξω, μακριά από το φερμουάρ.

- Με το άλλο χέρι τραβήξτε τον οδηγό αργά προς τα κάτω, προς την ανοιχτή πλευρά.

Λίγη υπομονή κάνει τη διαφορά.

Ο κανόνας του πλυντηρίου

Ξέρατε ότι το 90% των ζημιών στα φερμουάρ γίνεται στο πλυντήριο;

Πριν βάλετε μπουφάν, ζακέτες ή τζιν:

- Κλείνετε πάντα τα φερμουάρ μέχρι πάνω.

Όταν μένουν ανοιχτά, τα δοντάκια χτυπούν στον κάδο, στραβώνουν και μπορούν να σκίσουν και άλλα ρούχα.

Με λίγο σαπούνι ή ένα απλό μολύβι, μπορείτε να γλιτώσετε 10–15 ευρώ που θα ζητούσε ο ράφτης για αλλαγή φερμουάρ. Δοκιμάστε το την επόμενη φορά πριν το… τραβήξετε στα άκρα

Διαβάστε ακόμα: Το viral κόλπο με τα κατακάθια καφέ στην τουαλέτα – Η αλήθεια και οι παγίδες