Βασιλόπιτα: Μοναδική και πανεύκολη συνταγή από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Η πιο γρήγορη βασιλόπιτα με όλα τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζεις από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράζεται όλα τα μυστικά για να φτιάξετε την πιο επιτυχημένη και λαχταριστή βασιλόπιτα, που θα εντυπωσιάσει τους πάντες.

Διαλέξατε τη συνταγή που σας αρέσει; Αν όχι ακόμα, εδώ θα βρείτε ανάμεσα στις βασιλόπιτες που διάλεξε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου για εσάς, εκείνη που θα σας ξετρελάνει και θα θέλετε να τη φτιάχνεται κάθε φορά. Μαζέψτε όλα τα υλικά που χρειάζονται για τη συνταγή και ξεκινήστε, διαβάζοντας πρώτα από όλα τα μυστικά που ακολουθούν…

Βασιλόπιτα κέικ

Όλα τα υλικά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Ζυγίστε τα υλικά σας πριν ξεκινήσετε την εκτέλεση της συνταγής.

Χτυπήστε καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη ώστε να γίνει κρέμα το μίγμα και να λιώσει καλά η ζάχαρη.

Χτυπήστε καλά τους κρόκους στο μίγμα ώστε να σχηματιστεί μια αφράτη κρέμα με το βούτυρο και τη ζάχαρη.

Από την ώρα που θα βάλετε το αλεύρι απαλά αναδιπλώνετε το μίγμα. Όχι χτύπημα σε δυνατή ταχύτητα για να παραμείνει αφράτη και μετά το ψήσιμο η πίτα μας.

Μην ανοιγοκλείνετε το φούρνο χωρίς λόγο διότι η βασιλόπιτα θέλει αρκετή ώρα ψήσιμο. Αν ο φούρνος σας είναι δυνατός τότε ελέγξτε το ψήσιμο, αφού περάσουν 50 λεπτά.

Δεν ανοιγοκλείνουμε το φούρνο, αν δε σιγουρευτούμε ότι ψήθηκε σωστά και σταθεροποιήθηκε στο κέντρο. Βάζουμε μια οδοντογλυφίδα ή την λάμα από ένα μαχαίρι και αν βγει στεγνή τότε η πίτα μας είναι ψημένη. Αν βγει με υγρασία ζύμης τότε θέλει περισσότερο χρόνο ψησίματος.

Αφήστε την να κρυώσει ελαφρά κι αναποδογυρίστε την σε σχάρα ώστε να κρυώσει σωστά.

Η βασιλόπιτα της Αργυρώς

Μην ξεχάσετε να κρύψετε ένα νόμισμα, τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο, μέσα στη βασιλόπιτά σας!

Βασιλόπιτα τσουρέκι

Αν αποφασίσετε να φτιάξετε την βασιλόπιτα τσουρέκι, διαβάσετε εδώ όλα τα μυστικά, για σίγουρη επιτυχία!

