Πυροτεχνήματα και κατοικίδια: Πώς να τα προστατεύσεις από τον τρόμο της Πρωτοχρονιάς

Η Πρωτοχρονιά για εμάς είναι γιορτή, για τα κατοικίδια όμως συχνά μετατρέπεται σε εφιάλτη. Οι δυνατοί και απρόβλεπτοι θόρυβοι από τα πυροτεχνήματα μπορούν να προκαλέσουν έντονο στρες, πανικό ή ακόμα και επικίνδυνες αντιδράσεις. Με τις σωστές κινήσεις, όμως, μπορείς να βοηθήσεις τον σκύλο ή τη γάτα σου να νιώσει πιο ασφαλής.

Δημιούργησε έναν «ήσυχο» χώρο

Πριν ξεκινήσουν τα πυροτεχνήματα, φρόντισε να έχει το κατοικίδιό σου ένα ασφαλές σημείο μέσα στο σπίτι. Ένα δωμάτιο χωρίς μπαλκόνια ή μεγάλα παράθυρα, με χαμηλό φωτισμό, βοηθά να μειωθούν τα ερεθίσματα. Βάλε εκεί το κρεβατάκι του, μια κουβέρτα ή κάτι με τη μυρωδιά σου για να αισθάνεται οικεία.

Μείωσε τον θόρυβο από έξω

Κλείσε πόρτες, παράθυρα και παντζούρια για να περιορίσεις τον ήχο. Άφησε ανοιχτή την τηλεόραση ή βάλε χαλαρωτική μουσική σε χαμηλή ένταση, ώστε να «καλύψεις» τους απότομους κρότους και να δημιουργήσεις ένα πιο σταθερό ηχητικό περιβάλλον.

Μείνε ψύχραιμος και κοντά του

Τα κατοικίδια «διαβάζουν» τη διάθεσή μας. Αν αγχωθείς ή δείξεις υπερβολική ανησυχία, θα νιώσουν ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Μίλα τους ήρεμα, κάθισε κοντά τους αν το ζητούν, αλλά απόφυγε την υπερβολική αγκαλιά ή επιβράβευση του φόβου.

Μην τα αφήνεις έξω

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι σημαντικό τα κατοικίδια να βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Οι ξαφνικοί θόρυβοι μπορεί να τα κάνουν να τρέξουν πανικόβλητα, ακόμα και να χαθούν ή να τραυματιστούν.

Φρόντισε για πρόληψη

Αν γνωρίζεις ότι το κατοικίδιό σου φοβάται πολύ, συζήτησε με τον κτηνίατρο έγκαιρα. Υπάρχουν φυσικά συμπληρώματα ή ειδικές τεχνικές χαλάρωσης που μπορούν να βοηθήσουν, χωρίς να καταφεύγεις σε λύσεις της τελευταίας στιγμής.

Απόφυγε τα πυροτεχνήματα κοντά τους

Αν σκοπεύεις να γιορτάσεις στο σπίτι, απόφυγε βεγγαλικά ή δυνατούς θορύβους στον ίδιο χώρο. Για τα ζώα, αυτά δεν είναι διασκέδαση αλλά απειλή.

Η Πρωτοχρονιά μπορεί να γίνει πιο ήρεμη και για τους τετράποδους φίλους μας, αρκεί λίγη προετοιμασία και κατανόηση. Με αγάπη, υπομονή και σωστές κινήσεις, τους χαρίζεις το πιο σημαντικό δώρο: αίσθηση ασφάλειας.

Διαβάστε ακόμα: Πώς να ξεβουλώσεις το σιφόνι του νιπτήρα της κουζίνας εύκολα και γρήγορα