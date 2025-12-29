Κρυώνουν συνεχώς τα πόδια σου; 12 τρόποι να τα κρατήσεις ζεστά

Αν τα πόδια σου είναι παγωμένα ακόμα κι όταν το σπίτι είναι ζεστό, δεν είσαι ο/η μόνος/η. Συνήθως φταίνε απλά πράγματα (κακή μόνωση, χαμηλή κίνηση, λάθος κάλτσες), αλλά κάποιες φορές είναι ένδειξη ότι το σώμα σου δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει σωστά το αίμα ή να ρυθμίσει τη θερμοκρασία.

Γιατί κρυώνουν τα πόδια σου τόσο εύκολα

Τα πόδια είναι «τελευταίος σταθμός» στην κυκλοφορία. Όταν το σώμα κρυώνει ή στρεσάρεται, στέλνει περισσότερο αίμα στα ζωτικά όργανα και λιγότερο στα άκρα. Επίσης:

κάθεσαι πολλές ώρες (μειώνεται η ροή αίματος)

φοράς λεπτές/συνθετικές κάλτσες ή στενά παπούτσια

έχεις χαμηλό σίδηρο ή χαμηλή πίεση

καπνίζεις (συστολή αγγείων)

υπάρχει θέμα θυρεοειδούς ή κυκλοφορίας

12 πρακτικοί τρόποι να τα κρατήσεις ζεστά (χωρίς υπερβολές)



1) Κάλτσες «σωστές», όχι απλώς χοντρές

Προτίμησε μαλλί (merino) ή μίξη μαλλιού. Ζεσταίνουν χωρίς να ιδρώνεις. Απόφυγε 100% συνθετικές κάλτσες που κρατούν υγρασία.

2) Διπλή κάλτσα μόνο αν δεν σε σφίγγει

Αν πιέζει, κάνει το αντίθετο: κόβει την κυκλοφορία και παγώνεις περισσότερο. Δοκίμασε μια λεπτή + μια πιο ζεστή, άνετες.

3) Μην φοράς στενά παπούτσια στο σπίτι

Πολλά «σπιτικά» παντοφλάκια είναι στενά στη μύτη. Θες χώρο για να κυκλοφορεί το αίμα και να «παγιδεύεται» ζεστός αέρας.

4) Ζέστανε πρώτα το πάτωμα… γύρω σου

Χαλί, πατάκι, κάλτσες-παντόφλες με σόλα. Το κρύο δάπεδο τραβά θερμότητα συνεχώς.

5) 2 λεπτά κίνηση κάθε ώρα

Απλό: περπάτημα στο σπίτι, ανεβοκατέβασμα στις μύτες, κυκλικές κινήσεις αστραγάλων. Είναι από τα πιο αποτελεσματικά.

6) «Λουτρό» ποδιών 5–10 λεπτά

Χλιαρό προς ζεστό νερό (όχι καυτό). Μετά σκούπισμα πολύ καλά και κάλτσες. Αν ιδρώσεις και μείνουν υγρά, θα κρυώσεις.

7) Θερμοφόρα ή θερμαντικό μαξιλάρι με κανόνες

Χρησιμοποίησέ το πάνω από κάλτσες ή με ύφασμα ενδιάμεσα και όχι για πολλή ώρα. Μην κοιμάσαι με θερμαντικό πάνω στα πόδια.

8) Στέγνωσε την υγρασία (ιδρώτας = ψύχος)

Αν τα πόδια σου ιδρώνουν, άλλαξε κάλτσες στη μέση της μέρας. Η υγρασία τα παγώνει.

9) Ένα ζεστό ρόφημα βοηθά έμμεσα

Ζεσταίνει τον «πυρήνα» του σώματος και έτσι το σώμα δεν «κόβει» τόσο την κυκλοφορία στα άκρα.

10) Κόψε το κάπνισμα (ή έστω μείωσέ το)

Το κάπνισμα σφίγγει τα αγγεία και κάνει τα άκρα πιο κρύα. Είναι κλασικός λόγος για «παγωμένα πόδια».

11) Πρόσεξε την καφεΐνη αργά το απόγευμα

Σε κάποιους αυξάνει την ένταση/αγγειοσύσπαση. Αν βλέπεις ότι κρυώνεις περισσότερο, δοκίμασε λιγότερο.

12) Έλεγξε σίδηρο/Β12/θυρεοειδή αν σου συμβαίνει συχνά

Αν έχεις και κόπωση, ζαλάδες ή «συνεχές κρύο», αξίζει μια βασική εξέταση αίματος με γιατρό.

