Hangover μετά τις γιορτές; Πώς να επανέλθεις γρήγορα χωρίς δράματα

Οι γιορτές έχουν τραπέζια, ποτά και αργά ξενύχτια. Το επόμενο πρωί όμως συχνά φέρνει πονοκέφαλο, ναυτία και απόλυτη έλλειψη ενέργειας. Το hangover δεν είναι τυχαίο, αλλά ούτε και ανίκητο. Με τις σωστές κινήσεις μπορείς να το μειώσεις αισθητά και να επανέλθεις πιο γρήγορα.

1. Ενυδάτωση πριν από οτιδήποτε άλλο

Το αλκοόλ αφυδατώνει έντονα τον οργανισμό. Ξεκίνα τη μέρα σου με νερό, ακόμα κι αν δεν διψάς. Μικρές γουλιές ανά τακτά διαστήματα είναι πιο αποτελεσματικές από μεγάλες ποσότητες μονομιάς. Αν μπορείς, πρόσθεσε ηλεκτρολύτες ή λίγο χυμό λεμονιού.

2. Μην παραλείψεις το φαγητό

Το άδειο στομάχι κάνει το hangover χειρότερο. Προτίμησε ήπιες τροφές όπως:

μπανάνα ή μήλο

ψωμί ή κράκερ

αυγό ή γιαούρτι

Βοηθούν στη σταθεροποίηση του σακχάρου και στην αποκατάσταση των θρεπτικών στοιχείων που χάθηκαν.

3. Ξεκούραση χωρίς τύψεις

Ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για να συνέλθει. Αν μπορείς, κοιμήσου λίγο παραπάνω ή χαλάρωσε χωρίς οθόνες και έντονα ερεθίσματα. Η έλλειψη ύπνου επιδεινώνει πονοκέφαλο και ευερεθιστότητα.

4. Καφές με μέτρο

Ο καφές μπορεί να σε ξυπνήσει, αλλά δεν είναι θεραπεία. Σε μεγάλες ποσότητες ενισχύει την αφυδάτωση και το άγχος. Ένα φλιτζάνι είναι αρκετό, πάντα μαζί με νερό.

5. Ελαφριά κίνηση, όχι υπερβολές

Ένα χαλαρό περπάτημα ή λίγο stretching μπορεί να βοηθήσει την κυκλοφορία και να μειώσει το αίσθημα βάρους. Απόφυγε έντονη άσκηση, γιατί καταπονεί ακόμα περισσότερο έναν ήδη αφυδατωμένο οργανισμό.

6. Τι να αποφύγεις

Λιπαρά και βαριά φαγητά

Συνδυασμό αλκοόλ «για να στρώσεις»

Παυσίπονα με άδειο στομάχι

Αυτά συνήθως χειροτερεύουν την κατάσταση αντί να τη βελτιώνουν.

Πώς να μειώσεις το επόμενο hangover

Για τις επόμενες εξόδους των γιορτών:

Πιες νερό ανάμεσα στα ποτά

Μην ανακατεύεις πολλά είδη αλκοόλ

Φάε καλά πριν πιεις

Το hangover των γιορτών δεν θέλει πανικό, αλλά φροντίδα. Νερό, ήπια τροφή, ξεκούραση και υπομονή είναι ο πιο γρήγορος δρόμος για να νιώσεις ξανά ο εαυτός σου.

