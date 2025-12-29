Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να αερίζεις το σπίτι τον χειμώνα χωρίς να χάνεις τη ζέστη

Ο σωστός αερισμός τον χειμώνα είναι απαραίτητος, όχι μόνο για την ποιότητα του αέρα, αλλά και για τη μείωση ιώσεων, υγρασίας και μικροβίων. Το ζητούμενο, όμως, είναι να γίνει χωρίς να παγώσει το σπίτι. Δες πώς θα το πετύχεις εύκολα και αποτελεσματικά.

Αέρισε για λίγο αλλά σωστά

Δεν χρειάζονται ώρες με ανοιχτά παράθυρα. Ο ιδανικός αερισμός είναι 5–10 λεπτά, 2 με 3 φορές την ημέρα. Ο φρέσκος αέρας ανανεώνεται γρήγορα, ενώ οι τοίχοι και τα έπιπλα δεν προλαβαίνουν να κρυώσουν.

Δημιούργησε ρεύμα αέρα

Άνοιξε δύο παράθυρα σε διαφορετικά δωμάτια για λίγα λεπτά. Το διαμπερές ρεύμα απομακρύνει άμεσα ιούς, μικρόβια και «βαρύ» αέρα, χωρίς απώλεια θερμότητας στο χώρο.

Κλείσε τη θέρμανση για λίγο

Κατά τον αερισμό, κλείσε καλοριφέρ, κλιματιστικό ή θερμοπομπό. Έτσι αποφεύγεις άσκοπη απώλεια ενέργειας και το σπίτι ξαναζεσταίνεται πιο γρήγορα μετά.

Προτίμησε μεσημεριανές ώρες

Ο καλύτερος χρόνος για αερισμό είναι μεταξύ 12:00 και 16:00, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υψηλότερη και η υγρασία χαμηλότερη.

Μην παραλείπεις κουζίνα και μπάνιο

Εκεί συσσωρεύονται υδρατμοί και μικρόβια. Άνοιξε παράθυρο ή χρησιμοποίησε απορροφητήρα αμέσως μετά το μαγείρεμα ή το ντους για να περιορίσεις την υγρασία και τη μούχλα.

Γιατί βοηθά στην πρόληψη ιώσεων

Μειώνει τη συγκέντρωση ιών στον αέρα

Περιορίζει την υγρασία που ευνοεί τα μικρόβια

Βελτιώνει την οξυγόνωση και τη γενική ευεξία

Extra tip υγείας

Αν υπάρχουν άρρωστα άτομα στο σπίτι, ο συχνός σύντομος αερισμός είναι από τα πιο αποτελεσματικά φυσικά μέτρα πρόληψης μετάδοσης.

Με λίγα λεπτά σωστού αερισμού κάθε μέρα, το σπίτι παραμένει ζεστό, ο αέρας καθαρός και ο οργανισμός πιο προστατευμένος από τις ιώσεις του χειμώνα.

